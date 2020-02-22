新冠肺炎疫情事态或为北核谈判带来突破口

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美国总统特朗普向北韩国务委员长金正恩致亲笔信，表示愿意协助北韩开展新冠肺炎防疫工作。此前，韩国总统文在寅也曾与金正恩互致亲笔信，外界关注三方是否能以应对新冠肺炎疫情为契机，形成新的对话氛围。





最近成为北韩实权人物的劳动党第一部副部长金与正发表的谈话中，罕见地确认了特朗普致信金正恩的事宜。特朗普的提议可看作不久前美国国务院发布的新冠肺炎疫情对北支援构想的延伸。美国国务卿蓬佩奥18日在接受采访时表示，美方提议就新冠疫情向北韩和伊朗提供人道主义援助。北韩的反应也并不负面。金与正的谈话并未直接就防疫合作作出回应，仅表示两国首脑的个人关系并不像两国间的对立关系，不远且很好。不过，《朝鲜新报》对此表示，这只是私人情感，与重启美北对话无关。但分析认为，金与正公开特朗普致信事宜本身就意味着金正恩对此非常关心。还有评论称，美北两国表现出以应对新冠肺炎疫情为契机，稳定保持现状的意向。





此前，南北首脑也曾互致亲笔信。本月4日，金正恩致信文在寅，对正在应对疫情的韩国国民表示慰问。第二天，文在寅回信表示感谢，显示出南北首脑间的信任依旧不变。此前，文在寅在三一节纪念讲话中曾提议南北展开新冠肺炎防疫合作。虽然北韩并未作出明确回应，但是分析指出，从北韩公开特朗普致信事宜以及连续2个月以上采取防疫措施等情况来看，对此持积极态度。





韩美两国首脑在电话通话中也就为克服疫情展开合作达成一致。韩美、美北、南北间协调与合作氛围正逐渐成熟。外界期待，若南北美三方形成新的合作氛围，陷入僵局的无核化谈判也有可能找到突破口。由于首脑间依然互相信任，意味着从上至下的方式有可能重新启动。尤其是美国在北韩持续进行短程弹道导弹发射等挑衅的情况下，仍通过特朗普亲笔信向北韩表达对话意愿，北韩对此的反应也并不负面。另外，若防疫合作被设为对北制裁例外，韩国将可向北韩支援医疗用品和设备，南北间防疫合作的实现或能使无核化谈判取得快速进展。不过也有意见认为，首脑间的相互信任并不能保障外交成果，从上至下方式的效果依然十分有限。