G20举行特别视频峰会 发布联合声明

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G20国家领导人26日晚召开特别视频峰会，就开展国际合作抗击新冠肺炎疫情的方案进行探讨并发布了联合声明。





韩国总统文在寅在会议中表示，通过先发制人、透明的措施和国民自主、民主的参与，韩国疫情正逐渐平稳，并表示愿意将这一成功模式与国际社会分享。





G20领导人在当天的会议上决定开展合作、应对危机，并签署了《关于新冠肺炎的联合声明》。声明就新冠肺炎疫情指出，需要基于合作精神开展透明、强有力、具备科学依据的大规模国际性应对活动。声明还强调，G20将以联合的姿态对抗新冠肺炎这一共同威胁。作为联合应对的主要课题，声明首先提出“保护生命”和“守护就业岗位和收入”。另外，声明还提出了保障金融稳定性和恢复增长势头、将对贸易和全球供应链的破坏降至最低、向请求支援的国家提供帮助、就公共卫生和金融措施展开合作等课题。声明还表示，将要求各国卫生部长分享模范案例，并在4月的部长会议上准备G20国家的全球大流行联合紧急措施。另外，为了将经济和社会损失降至最低，G20国家将持续进行果断、大规模的财政支援，并要求财长和央行行长会晤，以制定应对新冠肺炎疫情的联合行动计划。





此次G20领导人视频峰会距离本月13日文在寅与法国总统马克龙通话时提议仅13天。新冠肺炎在欧洲和美国快速扩散，社会和经济性危机逐渐深化，G20国家一致认为有必要共同应对疫情。新冠肺炎疫情导致全球主要国家的日常生活和经济活动停摆，全球供应链崩溃，交通和贸易也陷入停滞状态，仅依靠个别国家的力量难以应对。对此，G20国家首脑进行会晤，开展联合应对，可以说正合时宜。





韩国在这场全球大流行疫情中的角色受到关注。韩国是中国以外疫情最先扩散的国家，不过此后通过稳定的管理，反而成为防疫模范案例。文在寅在会议上详细说明了韩国的应对方法，并表示将分享经验。文在寅指出，先发制人、透明的防疫措施和国民自主、民主的参与是疫情得以稳定的主要原因，韩国正按照开放、透明、民主三大原则进行应对。文在寅还介绍了韩国的检测试剂开发、免下车检测、尖端检测技术、居家隔离及自我诊断应用程序和入境特别检疫程序等，并提议G20各国集中力量，在开展医疗防疫合作的同时进行经济合作。