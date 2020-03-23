姜丹尼尔携全新EP《CYAN)》回归

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在经历了一段时间的修正后，姜丹尼尔24日发行首张EP《CYAN》回归歌坛。

新专辑名称“CYAN”寓意“为找寻最似姜丹尼尔的姜丹尼尔的旅程”，也是其“COLOR”三部曲音乐的首发作品。姜丹尼尔之前的作品《color on me》曾表达出要打造属于自己的本然色彩，而此次新专辑便是真正开始“着色”的标志。

新专辑收录了主打歌《2U》，新歌《Jealous》、《Interview》，以及去年发行的两首单曲《TOUCHIN’》和《Adulthood》共5首歌曲。专辑封面也采用了和专辑名称“CYAN”一样的青蓝色，给人以充满希望的氛围。姜丹尼尔也用如此的设计，隐含自己内心关于梦想、热情、挑战的故事。

主打歌《2U》是一首旋律轻快、律动感十足的歌曲，姜丹尼尔的演唱也高亢、明快，使得整首歌曲十分悦耳。歌词内容表达的是在追求梦想的路上，当感到疲惫或孤独时，始终都有“你”的陪伴。歌曲名称“2U”也一语双关，除了“To You”之外，“2U”的韩语发音和“理由”谐音，表达“名为你的理由、我如此的理由”的含义，可见姜丹尼尔及创作团队在歌曲内在意义上所下的功夫。

新专辑发行后，姜丹尼尔表示：“能重新做音乐、重新站上舞台，我感到很高兴也很幸福。虽然是回归，但也有找回初心的感觉。这张专辑对我来说非常宝贵和重要。也是我的一次挑战。”

目前，姜丹尼尔已经全面展开回归宣传活动。