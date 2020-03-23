VICTON时隔近两年回归 成员“拌饭友情”永不变

ⓒ PLAY M Entertainment

本月9日VICTON时隔1年10个月发行EP《Continuous》回归，让歌迷结束了苦等。近日，VICTON为全新一期时尚杂志《Singles》拍摄了画报，并吐露了时隔多时后回归的心情。

此次拍摄的写真，主要突出VICTON成员在经历成长之后的成熟魅力。主题虽然相同，但7位成员均表现出各自独有的魅力，展现出VICTON整体对于时尚的解读能力。

每次回归都会给歌迷带来不同感受的VICTON，在此次新专辑中充分展示出成员们的音乐才华。专辑所有收录歌曲均有成员参与词曲创作，成员崔秉灿说：“希望带给歌迷不一样的东西。因为是完整体回归，所以也倾注了更多的心血。我们所有成员除了作词作曲外，还参与了编舞、舞台表演等多方面的创作。”

作为偶像团体，1年10个月的空白期着实太久。但VICTON认为等待很值得。成员们希望歌迷通过新专辑，能够发现VICTON独有的色彩，也希望能有“VICTON终于爆发了”的反馈。

在谈到成员之间的感情时，成员都韩势表示：“我们的友情就像是拌饭。像拌饭一样，丰富的食材在一起搅拌均匀才够味道，我们所有成员聚在一起的时候，也是最最耀眼的时刻。”

VICTON参与拍摄的4月号《Singles》杂志将在线下和移动端同时发售。