LE合约结束 EXID全员均已离开老东家

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女团EXID 5名成员现均已离开老东家BANANA CULTURE。

最后一位离开BANANA CULTURE的成员安孝珍（LE）25日在自己的社交媒体账号中表示：“和一路携手走来的BANANA CULTURE进行了协商，最后决定解约。今后我会以更好的面貌、带着更好的音乐出现在大家面前，也希望大家为我的新的开始加油。”

随着安孝珍的离开，EXID的所有成员均已离开BANANA CULTURE，并各自展开演艺活动。

EXID于2012年出道，2014年发行的歌曲《上下》逆袭后，也让EXID一夜爆红。最后陆续推出了《Ah Yeah》、《HOT PINK》等多首人气歌曲。成员安孝珍在队中担任说唱，且具备出色的词曲创作才华，也带领EXID转型成为“创作型爱豆”。

EXID去年5月发行EP《WE》之后，便再未进行团队活动。其间成员安喜延（HaNi）、朴正花先后签约新经济公司，转型成为演员。今年1月，成员徐惠潾和BANANA CULTURE解约，主唱许率智也于最近和C-JeS娱乐缔结了演艺专属合约。