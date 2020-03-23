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豆馅儿又甜又好吃，可是在外面买来的可能加了添加剂和色素，自己做吧，又担心做出来的颜色不均匀，如何才能自己做出好吃的豆馅来呢？

首先说说红豆馅的做法。红豆馅制作之前建议先把红豆泡上一晚，但是天气太热时要注意防腐，可以放在冰箱里。泡好的豆子第二天拿出来，放一锅水，把豆子冷水下锅，水开后小火煮，直到豆子绵软，不用担心锅里的水太多。等豆子煮熟，倒到搅拌机里搅碎。搅碎后再倒入锅里，可以不加油，但是注意不要糊锅。这时候关键来了！！！往锅里加一点食用碱，不用多，一小撮即可，慢慢搅拌，会发现颜色逐渐均匀了。一般打碎后已经比较均匀了，但是还是会有白色小碎屑，再用刚才的办法处理一下就可以了。然后加糖，翻炒到团状就可以出锅了。

下面再来说一说芸豆馅儿怎么做。白芸豆与红小豆的处理过程稍有不同。首先，还是泡一晚上，但在煮之前一定要把种皮剥掉，因为表皮比较厚，即使搅碎了，也还会有残余，会影响口感。然后依然按照刚刚我们介绍过的方法煮，翻炒。也就是冷水下锅，开锅后小火煮到豆子变软，然后再搅碎，但是不用再加碱了，直接加糖即可。

手工的豆馅不添加防腐剂，晾凉后密封好放到冰箱保鲜，尽早食用即可。





（文中窍门来自李*远听友）