韩国的奶粉品牌与奶粉市场

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截至60年代初，韩国的乳业还没有起步，奶粉方面，只能从日本进口脱脂奶粉或从驻韩美军部队走私美国奶粉，但这些奶粉都不适合韩国婴儿的体质。时至如今，得力于乳业公司的不断研发，韩国的配方奶粉凭借高质量、高性价比与安全性不仅在国内畅销，还销往世界许多国家，获得了当地消费者的认可。





目前，韩国有两大乳业集团——南阳乳业与每日乳业，还有一家日东集团是从制药公司起家的食品公司，目前韩国的主流配方奶粉基本是来自这三家。韩国首家乳品制造厂家南阳乳业成立于1964年，当初创办人洪斗永着眼于奶粉，从丹麦引进先进技术，1967年1月首次上市了南阳奶粉。目前，南阳乳业依然是韩国最大的乳业公司，旗下的奶粉品牌有林贝儿、爱氏妈妈（我是妈妈）、星倍能、皇家婴氏、爱婴宝秀、星贝儿、山羊乳粉、爱智宝、铭道秀等诸多品牌。其中，林贝儿与爱氏妈妈一直是韩国奶粉的热门品牌，爱氏妈妈含有初乳蛋白，是主打“接近母乳”的初乳奶粉。2018年，这两大高端奶粉品牌的市场占有率为33%，居首位。如今，南阳乳业的奶粉还销往中国大陆、越南、柬埔寨、中国台湾、沙特阿拉伯等国家与地区。





每日乳业起步于1969年，旗下最具代表性且热卖的奶粉品牌有每日金典名作与每日宫，基本都是有机奶粉。近年来，乳业集团纷纷推出特殊配方的奶粉，每日乳业的“敏瑞健”是防止乳蛋白过敏及食物蛋白过敏的，还有防腹泻的“婴腹安”、早产儿专用奶粉“晨而慧”等。





据说外国妈妈们喜欢韩国奶粉主要是因为韩国奶粉选用了β-棕榈酸含量较高的植物性脂肪，能提高脂肪吸收率，从而减少大便的钙含量。另外还含有低聚糖，能使宝宝体内的肠道形成均衡的微生物菌群，保持肠道酸性化，帮助钙的吸收，让排便更顺畅。





不过随着韩国低生育率问题日益严峻，去年韩国奶粉市场规模（3500亿韩元）较2014年减少20%，所以奶粉制造厂纷纷将目光转向新生儿人数增加的柬埔寨等海外。