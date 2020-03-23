新设计、新包装——韩国“New Wrap”公司

ⓒ NEWWRAP

韩国企业通过一些创新想法改变了全球经济。 今天，我们将带领大家走进韩国“New Wrap”公司，这是一家引领食品包装新文化的公司。让我们与公司首席执行官李钟权（音译：이종권）先生一道聊一聊他们公司。





作为厨房用品的制造商，韩国“New Wrap”公司拥有许多“第一”头衔。2011年，公司首次获得了碳标签商标认证。2013年，成为首家获得SQF认证的食品包装材料制造商。他们还分别在2014年和2015年获得了环境标志认证EL727和EL606，在行业中脱颖而出。实际上，韩国“New Wrap”公司从成立之初就为成功奠定了基础。





在公司成立之前，李钟权先生在一家食品包装材料公司负责销售大约10年的时间。在韩国，大型折扣超市最早于上世纪90年代出现，并在21世纪初给分销行业带来了根本性的变化，从而产生了对自有品牌的需求。李钟权先生正是看到了这一新趋势，发现没有足够的制造商来满足这种不断增长的需求后，他决定创办自己的公司。当时，保鲜膜只有两种尺寸：20厘米和30厘米，但是他的公司提供了25厘米的新尺寸来探索市场新需求。韩国“New Wrap”公司的新产品吸引了折扣超市的积极反响。公司成立仅一年后，就获得了一家大型连锁超市的订单。韩国“New Wrap”公司取得了成功，并迅速发展壮大。但是李钟权先生认为，折扣连锁店之间的激烈竞争将导致供应商进行更激烈的价格战。因此，他将所获得的利润投资在设备上，以提高生产率。目前，韩国“New Wrap”公司生产100多种食品包装材料，涉及的包装品种最多。其中，公司的旗舰性产品是新型滑动切割保鲜膜。





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在生产新产品时，公司将消费者的意见和建议放在首位。韩国“New Wrap”公司认真听取了以前包装食品使用者的意见，并充分考虑了他们的需求。在新产品中，他们在包装盒中增加了塑料滑动刀，这样一来用户就不会因为使用金属刀片而被划伤。同样，在外壳顶部的防倒涂层可防止保鲜膜卷回到包装盒中。韩国“New Wrap”公司将继续努力减轻消费者的不便。





韩国“New Wrap”公司花了很长时间开发新的保鲜膜，并在这个过程中多次失败。但是，公司从未放弃。最终，韩国“New Wrap”公司成功研发出可以沿着穿孔线撕开的食品保鲜膜。这样的便携包装设计被授予“首尔创意产品奖”。 韩国“New Wrap”公司还致力于开发环保产品。





韩国“New Wrap”公司将要挑战传统观念，因为一次性食品包装材料是造成环境污染的罪魁祸首。公司已经开始使用玉米和甘蔗等植物作为其产品的原材料，正在研发生产绿色产品，这款产品使用后经过18个月就会自然分解。 韩国“New Wrap”公司也受到了海外企业的特别关注，2012年被中国的一家韩国连锁超市选用。毫无疑问，韩国“New Wrap”公司正在推动全球厨房生活更健康、更方便。