韩国推新法发展材料、零部件和设备产业

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4月1日，一项关于关键材料、零部件和相关设备的法律将生效。这项特别法于去年进行了修订，以更有效地应对日本对韩国关键材料的出口限制。它将为支持韩国国内产业提供法律依据，并逐步减少韩国从日本进口的关键材料、零部件和设备。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所的所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊韩国即将生效的这项关于关键材料、零部件和相关设备的法律。





此次修订的特别法是近20年间第一部关于韩国本土材料、零部件和设备开发的法律，通过立法增强韩国本土企业的竞争力。这项法律规定了如何通过采用关键技术，推动本土企业快速发展。这项特别法原定于2021年结束，但现在已经改为永久法律。有关此项法律的表决于去年12月获得国会通过，同时进行了立法预告以及有关部门磋商。





关于关键材料、零部件和设备的特别法于2001年颁布，重点放在培育3个领域的相关产业。这项特别法案已经被提升为一项永久法律，这项法律将于本周生效，目的是促进技术开发、技术转让和商业化，还将为商业模式的开发提供保证。这项法律的主要目的是提高整个行业的国际竞争力。韩国政府及时制定并通过相关法律，以应对日本对韩国的出口限制。





去年7月4日开始，日本针对韩国实施高纯度氟化氢、氟聚酰亚胺、光刻胶3种半导体和显示器生产研发至关重要的材料的出口限制。8月28日，东京将韩国从值得信赖的贸易伙伴白名单中删除。日本的举动震惊了韩国，韩国严重依赖日本提供这些关键工业材料。但是，这却推动韩国设定了一个新的目标，以减少对日本关键材料的依赖，致力于开发本土技术。8月初，韩国政府宣布了一系列措施，通过增加预算、税收和融资来帮助相关行业，以在短期内解决其困难，并在长期内增强其竞争力。政府还承诺将全力支持这些行业的研发，以实现质的增长。





日本这3种主要材料占国际市场的70％至90％份额，因此高科技材料供应的中断将对韩国半导体产业造成沉重打击。东京甚至将韩国从其值得信赖的贸易伙伴白名单中删除。而后，涉及1120个战略产品的日本制造商只有申请单独许可，才能将产品出口到韩国，这一过程不得不花费很长的时间。作为回应，韩国政府宣布将选择受日本出口限制影响最大的100种商品，并寻求在5年内实现本土供应这些商品。去年10月11日，总统委员会成立，以促进韩国零部件、材料和设备产业的独立性。当然，所有这些措施都是为了减少对日本的依赖。





实际上，自1965年韩日两国关系正常化以来，在过去的50年里，韩国对日本一直未能实现贸易顺差，这反映出韩国一直非常依赖日本提供的工业材料和零部件。尽管韩国在半导体工业上取得了令人瞩目的成就，但仍然受到日本材料和零部件的巨大影响。根据韩国产业通商资源部的数据，2018年韩国与日本的零部件和材料贸易逆差为151亿美元，2014年至2018年贸易逆差总额高达763亿美元。这些特殊领域的贸易逆差占韩国对日本贸易逆差总额的三分之二。韩国对日本电子元件和化学产品的贸易逆差总额巨大。





韩国对日本的长期贸易逆差源于韩国从日本进口材料、零部件和设备进行加工和组装的产业结构。人们普遍认为，在与这些行业相关的关键技术上，韩国落后于日本和德国，考虑到韩国自身的开发需要花费大量的时间和精力，从他国进口将提高效率。但是，去年与日本的贸易摩擦推动了韩国3个行业摆脱了对日本进口产品的依赖。此后，韩国公司已经实现了多个进口来源，而本地制造商已经成功生产了一些以前从日本进口的产品。去年，韩国对日本贸易逆差实际上降至15年来的最低点。在此背景下，人们对即将生效的法律期望很高。





韩国政府强调，这项法律将为关键材料、零部件和设备的发展提供法律基础，目前发展相关产业已成为一项国家任务。截至目前，在这些行业中的小型制造商即使拥有了世界一流的技术，却很难扩展业务。他们希望新的法律能够有助于改善这种市场环境，因为这种市场环境根据企业的销售额而不是技术进行评级。根据最新生效的法律，那些具有很强竞争力的小微企业有望获得更大的支持。





一旦法律生效，3个相关行业的小微企业将有望获得发展。由于越来越多的大企业将推动与韩国本土公司的合作，那些拥有较少海外专利的公司可能会获得更多的发展机遇。也就是说，日本的出口限制表面上看起来可能是一次危机，但是却可能为韩国相关行业的发展起到一定的推动作用。为此，韩国政府应大力推动相关政策措施的落地实施。





这仅仅是个开始，而不是结束。除了落地新法，政府还将在今年宣布一项加强这3个行业竞争力的路线图，该路线图预计将包含实现技术独立性和确保稳定供应的中长期计划。政府还将积极寻求方法来建立全球网络，以鼓励有竞争力的韩国公司开拓海外市场。韩国已经作出了巨大的努力，以增加其出口，并在未来的市场中保持领先地位，同时减少对特定国家贸易的依赖。为了在关键材料、零部件和设备行业进行国际合作，韩国将推动与美国、以色列和俄罗斯的联合研发。韩国将与海外合作伙伴建立合作网，以共享技术和信息，进行人员交流，开展联合项目，并鼓励韩国公司在这些国家开展业务。这项特殊法律必将为所有这些举措铺平道路，并加快推动韩国技术独立的进程。





许多人担心韩国和日本之间的贸易摩擦可能给韩国经济带来巨大影响。但是韩国正以此为契机，进一步提高其技术水平。韩国和日本可能会解决贸易摩擦，也可能短时间内无法解决贸易冲突。无论结果如何，韩国都应坚定地对3大关键产业实施政策支持，这是一项重要的国家战略。