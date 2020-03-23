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田美都

#明星档案 l 2020-03-31

ⓒ Yonhap News

职业：音乐剧、影视话剧演员

生日：19828月4日

身高：160cm

学历：明知大学话剧电影学

出道：音乐剧《老鼠先生》（2006 

 

高口碑电视剧《机智的医生生活》让田美都出现在了影视剧观众的面前。 

田美都2006年作为话剧及音乐剧演员正式出道，距离其参演《机智的医生生活》已有15年的时间。在该剧中，田美都虽是一位五音不全的乐队主唱，但现实生活中，她则是一位唱功、演技双优的音乐剧演员，也曾多次摘得韩国音乐剧类的重要奖项。 

干练的短发、清澈的面庞是多数电视观众对田美都的第一印象，但当人们得知她出生于1982年以及拥有丰富的舞台表演经历后，都对她精致的娃娃脸赞叹不已。 

在主演电视剧《机智的医生生活》前，田美都主要集中于音乐剧和话剧的演出。其间，2013年与圈外男友步入了婚姻殿堂。今后她也将在更多的影视剧作品中，以精湛的演技与更多观众见面。 

 

代表作： 

·电视剧： 

机智的医生生活》(2020) 

《母亲》（2018 

·电影 

《变身》（2019 

 

获奖经历： 

2届韩国Musical Awards 最佳女主角（2018 

6Yegreen Musical Awards 人气女演员奖（2017 

1届韩国Musical Awards 最佳女主角（2017 

9届The Musical Awards 最佳女主角（2015 

大韩民国话剧大赏 新人女演员奖（2008 

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