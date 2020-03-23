赵南柱的小说《女孩子长大以后》

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3月书斋特辑“文学作品中的女性故事”

第5部 赵南柱《女孩子长大以后》





“柱夏妈妈，我因为是你才说这话，那个叫恩飞的孩子真是太坏了。你知道柱夏总跟她一起玩儿的事情吗？”

“我……我还是头一次听说这件事，实在没法答应您什么，等我回去先跟柱夏谈谈……”





“내가 자기니까 말해주는 거야.

은비라는 애, 하, 진짜 못쓰겠더라.

자기 주하가 그런 애랑 어울리는 거 알고 있었어?”

“제가, 지금, 처음 듣는 얘기라서, 지금은 뭐라고 대답을 못할 것 같아요.

일단 주하랑 얘기를 좀...”









铉成妈妈说，铉成偷拍恩飞的裙底，柱夏用手机拍下了当时的情景。这件事也被作为性骚扰告到了学校暴力委员会。铉成妈妈想让柱夏去帮着做个证。









“你现在是让我撒谎，帮铉成蒙混过关吗？”

“当然不是，是让你跟妈妈说实话，这样妈妈才能保护你。”

“我跟你说实话了啊，铉成故意拍恩飞的裙底，就是性骚扰了嘛。”

“男孩子们故意……你确定他们是性骚扰，不是恶作剧吗？男孩儿们本来就没脑子，也许只是为了逞能才那样做。”

还有这所有的事情，包括你拍下这个视频是不是事先计划好的，这句话我实在无法问出口。

“恩飞以前不是主动跟学习最好的那个男孩儿告白，交往以后那孩子成绩下降了又把他踢了吗？……”

“他们完全是惯犯。动不动就把手机对准女生的腿和胸假装自拍，发出咔嚓咔嚓的声音，还咯咯地笑。我也被他们拍过，你知道那心情有多恶心吗？”

“所以你们拍了这视频？是你们故意设计的吗？”

“妈妈也跟他们一样！”

“怎么会？妈妈不一样！你难道不知道妈妈是看着什么长大的吗？我像你这么大的时候，就已经去过性教育夏令营了。大学的时候组织了读书社团的事你也知道吧？”

“那是在20年前！现在妈妈不也是说男生是愣头青，偷拍什么的都是恶作剧吗？你也成了这样的人，说什么女孩子为了把男孩子的成绩搞下去故意勾引这样的话。妈妈，你能不能有点进步啊！”啊，已经是20年前的事情了。过去的20年里，在我身上发生了什么事情呢？





“지금 현성이 과고 갈 수 있게 나한테 거짓말을 하라는 거야?”

“아니, 엄마한테는 솔직하게 얘기해달라는 거야.”

“솔직히 말했잖아.

현성이가 일부러 은비 치마 아래로 핸드폰을 들걸핏하면 여자애들 다리나 가슴쪽으로 카메라 뻗으면서 셀카모드로 해서 찰칵찰칵 소리내고 낄낄거린다고.

나도 몇 번 당했어. 기분이 얼마나 더러운지 알아?”

“그래서 너희가 유인한거야?”

“엄마도 똑같네”

“아니! 엄마 똑같지 않아!

너 엄마가 뭘 보고 배우면서 어떻게 자랐는지 몰라?

엄마는 너만할 때부터 성교육 캠프 다니던 사람이야.”

“그랬겠지, 무려 20년전에.

그리고 지금 엄마는 남자애들은 생각이 없다, 이해해줘야 한다,

몰래 사진 찍고 찔낄거리는게 장난이다, 그러는 사람이 됐어.

그런 한심한 소리나 하는 사람이 됐다고.

그러니까 엄마, 업데이트 좀 해”





벌써 20년 전 일이구나.

20년동안 나한테는 무슨 일이 있었던 걸까.









获奖： 2011年 第17届文学村小说奖

2016年 第2届“黄山伐青年文学奖”

代表作：《82年生金智英》等