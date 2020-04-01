佳片回顾：马拉松(말아톤)

导演：郑允哲

编剧：郑允哲/尹振浩/宋艺珍

领衔主演：曹承佑/金美淑

类型：家庭/剧情

片长：117分钟

上映时间：2005.1.27（韩国）

其它片名：Marathon





剧情概要：

喜欢斑马和巧克力派的小楚元看起来和其他同龄的孩子一样十分可爱，但后来楚元被确诊患有自闭症，使得母亲庆淑（金美淑饰）犹如遭受晴天霹雳。冷静之后的庆淑逐渐发现儿子在跑步方面天赋异禀，于是希望孩子哪怕在跑步方面也与正常人无异，开始了对楚元的训练。

一眨眼楚元（曹承佑饰）已经到了20岁，但智商却依旧停留在5岁水平。在陌生人面前毫不避讳地放屁、对比自己小的人也使用敬语、只要听到音乐就不分场合手舞足蹈……只要有楚元在，情况就会变得一团糟。但有一点未变，那就是从5岁开始的跑步训练至今从未停止过。母亲庆淑也为自己定下来目标，即让楚元的马拉松成绩进入3小时。

有一天，楚元的学校里出现了一个陌生人，他正是曾经在世界大赛中获得过冠军的知名马拉松运动员正旭（李基英饰）。正旭因酒后驾驶而被判罚社会服务，被派到楚元的学校做义工。得知此事的庆淑软硬兼施，央求正旭做儿子的教练。正旭起初只觉得楚元是个捣蛋鬼，但随着相处的时间增加，他发现楚元的确有着卓越的跑步天赋，同时也被楚元所感动，于是也开始为楚元能够跑进3小时制定训练计划。

就在一切看似向着好的方向发展之时，庆淑对表面吊儿郎当的正旭越发看不顺眼，正旭也和庆淑发生正面冲突。庆淑面临前所未有的压力，她会放弃对儿子的希望吗？





幕后花絮：

《马拉松》是根据真实人物故事改编而成的电影，上映后不仅在韩国好评如潮，更在全球范围内引发关注，成为韩国电影经典作品之一。影片中楚元最后参加的比赛是当年举办的春川马拉松大赛，6万名跑者都成为了该片的群众演员，也使得影片最终效果无比逼真。





所获主要奖项：

第41届百想艺术大赏 电影类奖项 大奖

第41届百想艺术大赏 电影类奖项 最佳男演员奖（曹承佑）

第41届百想艺术大赏 电影类奖项 最佳电影剧本奖

第42届大钟奖电影节 最佳电影奖

第42届大钟奖电影节 最佳编剧奖

第42届大钟奖电影节 最佳男演员奖（曹承佑）

第42届大钟奖电影节 最佳新人导演奖（郑允哲）

第42届大钟奖电影节 人气男演员奖（曹承佑）

第26届青龙电影奖 最佳新人导演奖（郑允哲）