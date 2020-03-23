《漫话国乐》 祭奠 / 游山歌 / 花草四巨里





韩国有句俗话说：“在寒食死或清明死都差不多”。寒食为冬至后的105天，按阳历来说，寒食约在每年的4月5日。清明是二十四节气中的第5个节气，从这一天起，天气渐渐清朗明媚，因而称为清明。这一天按照阳历是在4月4日到6日，今年刚好4月4日是清明，4月5日是寒食。由于每年的清明与寒食在阳历上只相差一天或为同一天，所以出现了“在寒食死或清明死都差不多”的说法。





每年到了这个时候，温暖明媚，春意融融，大地充满了生机。可古人却把如此生气盎然的节气与死亡相提并论，有人推测这与寒食的由来有着密切的关系。寒食的由来可以追溯到春秋战国时期，晋献公的儿子重耳为了躲避妃子的祸害而流亡出走期间，忠心耿耿的臣子介子推一直在身边辅佐，效忠于重耳。后来重耳回国做了君主晋文公，对那些之前与他同甘共苦的臣子论功行赏时，唯独忘了介子推的功劳，介子推对此愤愤不平，就离开君主隐居山中。以后，晋文公回忆起往事，深感惭愧，马上派人去请介子推上朝封官。可是差人去了几趟，介子推都不来。于是晋文公亲自去请，可介子推还是不愿见晋文公。晋文公就放火烧山，三面点火，留下一方，期待山上起火，介子推自己会走出来。未料，大火烧了三天三夜，可终究不见介子推的身影。大火熄灭后，上山一看，介子推已经死在山上。为了纪念介子推，晋文公下令把这一天定为寒食节，规定每年这一天禁忌烟火，只吃寒食。除了吃寒食以外，寒食还有上坟扫墓、祭奠祖先的习俗。

{音乐1：西道杂歌《祭奠》 / 崔银好}





《祭奠》 描写了在寒食当天，太太上丈夫的坟墓叹息的情景。这首歌的开头是这样的：

“欣逢百五东风的节日上了您的坟墓……”

在这里，百五东风指从冬至后的105天刮东风的日子“寒食”。在朝鲜王朝时代，妇女如果先送走丈夫，从此日子就不好过了。寡妇的处境尤为艰难，休想再嫁人，余生还得看公婆家的脸色，熬过像罪人一样的岁月。所以到了春光明媚的寒食，寡妇带着精心准备的祭品，上坟祭奠已故丈夫，这时不由得埋怨先离开自己的丈夫。





与此相反，在寒食之际，上祖坟扫墓的情景就截然不同了。难得出门上山，可以享受草长莺飞的大好春光。京畿杂歌《游山歌》歌颂寒食的自然风光。





这首歌以“花烂春盛，万化方畅，好时节呀，我的知己，咱们一起去欣赏山川景色吧！”为开头，表示春花烂漫、万物复苏，城里到处散发着春天的气息，于是建议朋友一起去各地欣赏自然风光。接着“竹杖芒鞋单瓢子走进千里江山，满山花草一年一度再次盛开，一片春色一片红绿……”这一段描写了拄着竹子拐杖、穿着草鞋、带着一个葫芦瓢，一身轻便地遨游天下。到了春暖花开的时节，满山红红绿绿的花草树木趁机炫耀着春天的大好景色。

{音乐2：京畿杂歌《游山歌》 /金容宇、钢琴-权五俊（音）等人}





古时候，寒食还有一个独特的习俗，国家会给老百姓发放新的火苗。古代没有电，也没有煤气，负责家务的妇女平时有一个重要的任务，就是看好灶火，不让火灭了。古人相信，犹如天下万物都有生命，火苗也是一样的，用久了也会失去生命力，因此到了万象更新的春季，火也要换成新火。在掌管火的星座心星出现的寒食之际，宫廷特地用柳枝制作大量的火种，发放给官厅与村子的村长，然后村长挨家挨户地把火种发放给老百姓。寒食当天只吃寒食，其实并不完全是为了纪念介子推，而是寒食之际新旧火苗交替需要一段时间，借此机会让人们体会火的意义与重要性。





俗话还说：“清明之际，连烧火的棍子种在地上也会发芽”，表示清明是一个充满生命力的节气，所以韩国的植树节定为4月5日。其实，古时候就有在清明之际为孩子植树的习俗，为的是将来用这棵具有生命力的树木制作孩子结婚时需要的柜子，借此希望自己的孩子也像自然的生命力一样能够传宗接代、生生不息。但愿在春光明媚的时节，大家的心情也像花儿一样绽放，无比灿烂。

{音乐3：南道杂歌《花草四巨里》/成昌顺、全贞敏}