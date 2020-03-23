北韩以对美协商局长名义发表谈话

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3月30日北韩以新任对美协商局长名义发表谈话，强烈谴责美国国务卿蓬佩奥。其原因在于3月25日七国集团外长视频会结束后，美国国务卿蓬佩奥在记者会上所说的话。七国集团外长视频会结束之后，蓬佩奥在国务院办公厅召开记者会，要求国际社会对非法研发核导的北韩施加更大外交和经济压力，促使北韩重返谈判桌前。其实，蓬佩奥在记者会上还提及新冠肺炎的危险性、俄罗斯兼并克里米亚半岛等外交问题以及伊朗核问题，并敦促七国集团共同应对这些问题。但是北韩对与其相关的内容作出了过度反应。





北韩外务省对美协商局长强烈谴责美国国务卿蓬佩奥口无遮拦地对北韩恶语相向，并表示北韩将坚定走自己的道路。北韩像似在采取刚柔并济的两面战术。北韩外务省对美协商局长说，听闻美国国务卿蓬佩奥口出狂言后，北韩再次彻底放弃与美国对话的意志。北韩对美协商局长强调，美国长久以来带给北韩人民不幸与痛苦，但北韩将在既定的计划中投入更大的热忱，走我们自己的道路，把恐惧和不安原样奉还给美国。北韩对美协商局长又说，美国总统发来愿支援北韩对抗新冠肺炎疫情的亲笔信，表示希望建立良好合作关系，但是国务卿却在全世界面前对北韩恶语相向，这分明是在诋毁总统，谁才是美国真正的执政者，令人费解。这带有挑拨特朗普和蓬佩奥两人关系的离间之意。





由此看来，北韩像似无意与美国重启对话。但是从另一方面来看，北韩此次以外务省对美协商局长名义发表谈话，且对美协商局长是北韩官方媒体首次公开报道的职位，因此北韩新设负责对美协商的职位，意味着北韩尚未完全放弃同美国对话的意志。过去，北韩从未以外务省对美协商局长名义发表谈话。最近，北韩国务委员会委员长金正恩对美国采取柔和态度，但是北韩外务省部分官员却作出强硬表态，这可能是北韩最近的外交战略。其实，北韩外务省内设有负责对美事务的北美局，但此次发表谈话的是以前从未听说过的对美协商局长，这表示北韩今后要以对美协商局长作为美国国务院对北韩政策特别代表的协商伙伴。如果北韩彻底放弃与美国对话，根本就没必要新设对美协商局，因此北韩此举意味着有意保持美北对话势头。





美国政府像似看穿北韩尚未完全放弃美北对话，因此在北韩外务省对美协商局长发表对美谴责谈话仅3个多小时后，美国国务卿蓬佩奥向北韩重申了美国政府的立场。蓬佩奥再次强调与北韩对话的意志和为对抗新冠肺炎疫情而向北韩提供人道主义援助，但也表示仍将持续对北韩实施制裁。美国国务卿蓬佩奥像似也对北韩采取刚柔并济的两面战术。他说，作为美国国务卿首次访问北韩以来，我们为解决北韩问题作出最大努力，并为协商取得进展作出不懈努力，且希望今后仍与北韩进行对话。在对抗新冠肺炎疫情层面，蓬佩奥再次表示美国有意向北韩提供人道主义援助。目前，美国政府为保持美北对话势头而努力，北韩国务委员会委员长金正恩则通过与特朗普总统互致亲笔信的方式，为重启美北对话而努力。3月29日北韩发射短程发射体时，未见金正恩委员长的身影，也是北韩为重启美北对话的一种布局。其实，北韩国务委员会委员长金正恩没必要每次都到发射现场观摩指导，以此刺激韩美两国政府。北韩最近接连发起挑衅可说是对美国发出的信息。由于特朗普总统不介意北韩发射短程发射体，且目前专注于新冠肺炎疫情防控和总统大选而将北韩问题搁置一旁，因此北韩试图通过低强度挑衅吸引特朗普总统的目光。金正恩委员长时而现身发射现场，时而不见其身影是为了避免过度刺激美国政府。但是北韩最近发起武力挑衅也与新冠肺炎疫情有关。也就是说，由于新冠肺炎疫情令北韩社会人心惶惶，北韩当局为安抚民心，并让居民们转移视线而接连发射短程发射体。





从3月2日开始，北韩在一个月的时间里共发起4次挑衅。专家分析，这是北韩在实战部署战术武器体系之前进行的试射。因此，在4月15日已故北韩国家主席金日成的生日“太阳节”之际，北韩有可能发起追加挑衅。因为过去在太阳节前后，北韩经常发起挑衅，加剧韩半岛紧张局势。在太阳节之际，北韩很可能发起挑衅，但不知其挑衅的强度和方式如何。如果北韩国务委员会委员长金正恩与美国总统特朗普、韩国总统文在寅断绝关系，要以北韩的力量硬拼到底，有可能和过去一样采取走极端战术，发射远程弹道导弹或潜射弹道导弹。但是考虑到当前的外交环境，有可能通过低强度挑衅吸引国际社会的目光。因为这样才能保持与韩美两国的关系，且新冠肺炎疫情若在北韩急剧扩散，还能得到韩美两国提供的人道主义援助。如果北韩和美国尚未关闭对话渠道，仍在进行私下对话，北韩将难以发起高强度挑衅。





在此情况下，北韩决定于4月10日召开共有700多人参加的最高人民会议。金正恩委员长执政后，每年在太阳节之前召开最高人民会议，确定诸多提升国家地位与形象的决策。因此，在本次最高人民会议上，金正恩委员长将就当前的课题作出何种决定，引起国际社会密切关注。