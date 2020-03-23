韩国各级学校本月首次线上开学

ⓒYONHAP News

韩国各级学校将以线上授课的方式迎来新学年，这是有史以来的首次。3月31日韩国中央灾难安全对策本部和教育部表示，考虑到新冠肺炎疫情现状、传染可能性、学校开学准备情况和地区间的公平性等因素，认为很难正常开学，决定开展线上授课。





教育部表示，高三和初三将于4月9日首先开始线上授课，其余年级将于4月16日和20日先后进行线上授课。由此，韩国全国540万中小学生将有史以来首次在网络上迎接新学年。受到新冠肺炎疫情影响，原定于3月初的开学日期被推迟了4次。教育部还决定缩短原为190天的法定授课日数，高三和初三缩短13天，初高中一到二年级和小学四到六年级缩短17天，小学一到三年级缩短19天。另外，政府考虑到幼儿园以游戏为主的教育课程特点、传染控制可能性等因素，决定无限期推迟幼儿园开学。教育部还决定调整大学入学考试日程，高考日期推迟2周至12月3日举行。





虽然此次线上授课是出于不得已的状况，但是事前并无任何准备和演习，引发了外界的忧虑。由于教师和学生并未准备好进行网上授课，预计课程将不可避免地出现差池。对此，教育部决定将开学后的两天定为线上授课适应期。学生在此期间掌握授课内容和远程授课平台的使用方法，同时学校还将就远程授课的出缺勤和评价方法进行指导，并举办线上开学典礼。缺乏电脑等线上授课所需设备的学生不在少数。据教育部在宣布线上开学前对67%的学校进行的调查结果显示，没有智能设备的学生多达17万名。教育部表示，目前教育部和各学校总共保有23万部智能设备，将提供给提出申请的学生。另外，若学生家中不具备网络、打印机等设备，将在严格的防疫管理下，允许学生使用校内机房。另外，残疾儿童、多元文化家庭子女等学生预计也将遇到较大的困难。为此，教育部决定向视觉和听觉残疾学生提供字幕、手语和盲文服务。对于发展性障碍学生，将根据其障碍类型和程度进行定期上门教育。对于多元文化家庭学生，则将加强外语支援，并提供韩语学习线上教育内容。





有分析认为，虽然此次线上开学是不得已的状况，但也能成为实践线上教育方式、普及并活用各类智能设备的契机。通过此次线上授课，可提前体验未来教育方式，发现问题并进行改善。





不过线下教育的原则仍然没有变化。教育部表示，正综合考虑新冠肺炎疫情的扩散情况，兼顾线上和线下授课并行的方案，预计4月底起有可能采取并行方案。