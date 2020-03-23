韩第21届国会议员选举竞选活动拉开帷幕

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第21届国会议员选举正式竞选活动从2日0时起拉开帷幕。此次选举首次引入了准连动型比例代表制度并下调了选举年龄，再加上新冠肺炎疫情的影响，不确定性较以往任何一届都更大。





竞选活动从2日起持续到投票前一天14日晚12点，为期13天。执政党共同民主党代表性候选人、克服国难委员长李洛渊2日访问首尔钟路区的一家超市，与小微工商户交流，展开竞选活动。最大在野党未来统合党党首黄教安于前一日晚11时40分在首尔光化门广场召开记者见面会，发布竞选宣言。李洛渊和黄教安将围绕首尔钟路选区展开对决。此外，共同民主党的比例代表政党共同市民党、未来统合党的比例代表政党未来韩国党也纷纷展开竞选活动。小型在野党也均投入到竞选活动中。民生党和正义党分别在首尔市可乐洞农水产品市场、仁川市举行竞选活动出征仪式，国民之党党首安哲秀持续进行韩国全境长跑竞选活动。





根据修改后的《选举法》，韩国国会议席总数为300席，地区选区253席、比例代表47席。比例代表适用50%的连动率，适用连动率的席位不得超过30席。首先将根据政党得票率向各政党分配议席，分配所得议席数扣除选区议席数后剩余席位的一半将成为该政党的比例代表席位。不过按照这种方式得出的比例代表席位总数超过30席时，将按照得票率重新进行调整。由于计算方式复杂，因此很难预测议席数。此外，该方式对大型政党不利，因此大型政党创立了专用于比例代表的卫星政党。选举年龄下调至18周岁也成为本届选举的重要变数。此外，受新冠肺炎疫情影响，海外公民投票出现问题，而提前投票数预计也将大幅增多，都将成为变数。海外公民投票时间为1日至6日，船上投票为7日至10日，提前投票为10日至11日，具体时间均为早6点至晚6点。





本届选举恰逢文在寅任期过半，对政权评价的意义十分浓厚。李洛渊、黄教安等下届总统选举有力候选人人选正面交锋也使本届选举具备了大选风向标的意义。此外，国会当初修改《选举法》旨在帮助小型政党进入国会、增进多样性，然而目前却呈现出以两大政党为中心的保守与进步对决的格局。不过今后局势依然难以预测。尽管各类民调显示执政党微弱领先，但是对民调可信度的质疑声越来越高。分析指出，从整体情况来看，共同民主党和未来统合党的竞争十分激烈，国会内第一大党存在换位的可能。