韩政府拟向中低收入阶层发放紧急灾难支援金

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受新冠肺炎疫情影响，韩国政府决定向收入排名后70%的家庭发放最高100万韩元（以4人家庭为准）的紧急灾难支援金。政府预计紧急灾难支援金总规模将达到9.1万亿韩元，其中7.1万亿韩元来自第2轮追加预算，2万亿韩元由地方政府负担。





政府于3月30日在文在寅总统的主持下召开第3次紧急经济会议，敲定了紧急灾难支援金方案。方案的核心内容为政府和地方自治团体合作，向韩国所有家庭中收入排名下游70%的1400万户家庭按照家庭成员人数提供紧急灾难支援金。具体支援金额为1人家庭40万韩元、2人家庭60万韩元、3人家庭80万韩元、4人及以上家庭100万韩元。支付方式为地方自治团体使用的地方商品券或电子货币。2018年家庭金融福利调查显示，家庭月收入超过中位收入150%的家庭占比为29%。因此预计中位收入的150%将成为收入排名下游70%家庭的划分标准，即1人家庭收入264万韩元、2人家庭449万韩元、3人家庭581万韩元、4人家庭712万韩元。





政府计划通过调整预算支出结构来筹集发放紧急灾难支援金所需的7.1万亿韩元追加预算。不过这一方法有可能发生一定缺口，预计发行赤字国债将在所难免。





发放紧急灾难支援金是了支援受经济活动萎缩影响的低收入阶层并提振消费。新冠肺炎疫情正在使全球经济停摆，外界日渐担忧这将成为比2008年全球金融危机更为严重的经济危机。全球主要国家的经济增速预期值均出现负值，各国政府纷纷出台天文数字规模的经济刺激政策。韩国也已出台相当于GDP7%的刺激方案，但是仅依靠该方案并不充分，不得不为弱势阶层开出紧急处方。





根据第1轮追加预算案将获得支援的168.7万户基础生活费领取家庭等也属于紧急灾难支援金的发放对象。这些家庭按照家庭成员数将可在4个月内领取每月10-35万韩元、4人家庭最多140万韩元的补助，再加上紧急灾难支援，领取金额最多将达到320万韩元。





虽然紧急灾难支援金旨在扶持弱势阶层、激活经济的大方向获得了认可，不过也存在一定的争议。紧急灾难支援金与各地方自治团体正在推进的支援政策有所冲突，造成了混乱。另外，地方自治团体负担20%费用的方针也引发了争议。还有批评意见指出，政府在没有制定具体标准的情况下就发表政策，急于求成。在野党提出，这一政策是为了4月15日国会议员选举而采取的笼络性政策。这类充满争议的临时政策能否缓解目前的困局也存疑。





政府计划尽快制定为发放紧急灾难支援金筹集财源的第2轮追加预算案并提交国会。政府还力求国会在4月中旬国会议员选举后通过预算案，并于5月内发放资金。