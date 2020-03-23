ⓒ Getty Images Bank

牙结石可谓是无处不在，很多人都有过被牙结石困扰的经历，那么你有没有想过，这些令人生厌的牙结石是哪里来的呢？

首先，牙结石的发展过程一般是这样的：食物残渣—牙菌斑—牙石—刺激牙龈、形成牙龈炎—炎症导致牙槽骨吸收，导致牙周炎—牙齿松动—晚期牙周炎—拔除或自行脱落。

下面就说说牙结石的正确去除方法。洗牙是科学去除牙结石的最好方法，利用专门的洁牙仪器将牙齿上的牙结石去除掉。最常用的方法是超声波洗牙，利用高频率震荡，将附着在牙齿上的牙石震碎去除。

然后再结合抛光技术，使牙齿表面变得光滑，减小牙齿的敏感度，同时使牙结石不再那么容易沉积于牙齿上。洗牙可以有效去除牙结石，同时可减轻牙龈炎、牙周炎的炎症状况，因此牙医建议我们最好每年洗1-2次牙。

除此之外，您可能还有以下顾虑：第一，洗完牙后，牙结石还会再长吗？可以肯定的是，洗牙不是一劳永逸的，要定期洗牙才能维持长期牙周健康，所以一般建议每半年到1年就要去洗一次牙。另外，洗完牙后要认真刷牙，因为如果刷牙不彻底，牙齿洗得再干净，牙结石还是会重新长回来的。

此外，还有人担心洗牙会不会使牙缝变大？其实，牙缝变大只是一种视觉现象，真正的原因是你本身的牙石较多，当你洗牙后，这些牙石被清洁掉，原本被牙石占据的空间露出来了，牙齿真实面目被还原，但这绝非洗牙所造成的。

有人担心洗牙会伤害牙齿？但是，正确的洗牙对牙齿是没有损害的。正常的牙齿表面是一层牙釉质，硬度非常高，完全可以忽略洗牙造成的影响。





（文中窍门来自张*秋听友）