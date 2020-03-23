ⓒ YONHAP News

韩国《宪法》第8条明文规定，韩国实行多党制，《宪法》保障政党的自由成立，政党是韩国政治的重要组成部分。不过，自大韩民国政府成立以来，韩国实际上保持了很长时间的一党专政政党体制，到了90年代后期才具备了两党制形态，从此政党数目开始增多，变化也频繁。





韩国历届各政党的社会阶层基础都比较薄弱，很难说某个政党代表某个社会阶层，所以大致分为执政党与在野党。韩国政党的特点是围绕一位领导人而组建，地区色彩相当浓厚，政党的支持基础大多是政党领导人的家乡，不过这种地区特点已呈现减弱趋势。





目前拥有国会席位的主要政党有共同民主党、未来统合党、正义党、民生党等6个政党。其中，共同民主党与未来统合党是韩国两大政党，左右韩国政治。共同民主党的政治立场中间偏左，目前是执政党与国会第一大党。截至2019年9月，共同民主党在国会297个席位中拥有128个，占43.1%，最多。未来统合党的前身为自由韩国党，政治立场偏右，作为最大的在野党，在国会拥有110个席位，占37.3%。





本月15日，韩国将举行第21届国会议员选举。本届共有50个政党参加选举，比上一届增加16个，有史以来最多。本届国会议员选举与历届相比发生了一个重要的变化，这也是今年参加选举的政党数目剧增的主要原因。去年末，国会通过了有利于小规模政党的《选举法》修订案。根据该修订案，韩国在短时间出现了很多新党，执政党等政党也纷纷设立比例联合政党。据悉，此次参加选举的50个政党中，20个是《选举法》修订案通过以后设立的。