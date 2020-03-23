WINNER提前公开第三张正规专辑主打歌《HOLD》 宋闵浩创作





WINNER日前发行全新歌曲《HOLD》，开启回归倒计时。

《HOLD》是WINNER第三张正规专辑《Remember》的主打歌之一，这也是WINNER出道以来，首次在新专辑发行前提前公开专辑收录新歌。

《HOLD》歌词内容才气四溢，讲述了男生喜欢女生但还未表白时的心理，以及看待暧昧阶段的周围的人的态度，是一首Trap类型的歌曲，旋律抓耳，变奏部分也十分具有爆发力，让听者在一首歌曲中感受到多种不同的氛围。

WINNER成员宋闵浩参与了《HOLD》的词曲创作。YG娱乐介绍歌曲称：“《HOLD》展现了宋闵浩在音乐创作方面的智慧以及感性。宋闵浩独特的创作色彩完全融入到了轻快而又强烈的旋律、好似语言游戏的歌词以及独特的音乐声中。”

《HOLD》的MV内容也十分幽默，讲述的是总让哥哥感到麻烦的妹妹以及想要干涉妹妹恋爱的哥哥之间的兄妹情谊。乐童音乐家妹妹李秀贤在MV中饰演妹妹，和WINNER成员完成了十分逗趣的表演。

收录了《HOLD》一曲的WINNER第三张正规专辑将于4月9日正式发行。