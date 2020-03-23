防弹少年团亮相美综艺“James Cordon Show”预防新冠特辑

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防弹少年团（BTS）作为特别嘉宾出现在美国著名综艺《The Late Late Show with James Cordon（James Cordon Show）》中，向全球歌迷传递正能量。

防弹少年团参与的节目于当地时间3月30日播出，当天的节目是“James Cordon Show”为呼吁大家积极预防新冠肺炎疫情扩散而制作的特别节目，名为“Homefest”。防弹少年团作为韩国代表，和主持人James Cordon进行了视频通话。

James Cordo首先问到了韩国的防疫情况，防弹少年团队长金南俊（RM）表示：“现在全世界都处在困难时期，但是我们相互之间也表现出了团结、照顾和支持。”当被问到想要对全球歌迷们说些什么时，金泰亨（V）用韩语说：“A.R.M.Y们过得还好吧？很想念大家，想快点和你们见面。”金南俊表示：“现在大家相互之间保持距离很重要，不过能在这里通过这样的方式和大家见面，我们十分感恩。虽然现在我们相互隔开，但我们却用勇气和微笑将彼此连在一起。”

除谈话外，防弹少年团也通过视频为全球歌迷进行了表演。成员们在练习室中，献唱了去年4月发行的专辑《Map of the Soul：Persona》的主题歌《为渺小而做的诗》。