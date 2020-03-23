Red Velvet Wendy、SF9金路云为《魔发精灵2》韩文版配音





Red Velvet成员Wendy及SF9成员金路云将为即将上映的梦工厂动画电影《魔发精灵2：世界巡演》韩文版配音。

梦工厂方面于今日对外宣布了上述消息。《魔发精灵2：世界巡演》讲述的是6个魔发精灵以各自所代表的音乐风格所展开的音乐比拼的故事。

Red Velvet成员Wendy将为喜爱唱歌跳舞、个性积极的主人公POP魔发精灵“Poppy”配音，Wendy清凉的嗓音，也将把Pappy活泼、明朗的新歌完美呈现。同时，Wendy作为Red Velvet主唱，优质的唱功也将成为电影韩文版的一大看点。

SF9成员金路云将为主人公Poppy的好友Branch配音。金路云最近参演电视剧《偶然发现的一天》，凭借不俗演技摘得了去年演技大赏的新人奖，这也将对其用声音诠释Branch一角大有帮助。

Wendy表示：“当时得知在《魔发精灵2：世界巡演》中Red Velvet将作为K-POP精灵献声时就非常高兴。我们成员都非常愉快地进行了配音工作。而我又能为韩文版的Poppy配音，一定会竭尽全力。”金路云表示：“不仅能配音，还能唱歌，这让我能更有趣地完成配音。希望大家能喜欢这部电影。”

Wendy和金路云配音的《魔发精灵2：世界巡演》韩文版将和原声版一同在4月29日上映，电影VOD也将同时发行。