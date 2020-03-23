金在中自称感染新冠肺炎 后表示系愚人节玩笑

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金在中4月1日愚人节当天亲自在网上公开了感染新冠肺炎的消息，然而几小时后又称此为“愚人节玩笑”，引发舆论风波

本月1日早些时候，金在中在自己的Instagram账号中写道：“我感染了COVID-19病毒。是因为生活中并没有在意政府呼吁和周边环境，是因为自己掉以轻心而被感染。”

金在中表示：“因为个人的行动对全社会造成了很大的影响，还有因为我而成为遭受感染风险的人们，我内心只有歉意。总以为自己会没事，正是这种像傻瓜一样的侥幸心理才让自己被感染。”

根据自述，目前金在中已经入院治疗。而金在中经纪公司方面对外回应称：“金在中目前在日本进行演艺活动。公司正在掌握具体的情况。”

金在中确诊的消息一传出，立刻在舆论及网络中引发关注，同时也让粉丝担心不已。然而就当所有人把目光集中在金在中身上之时，金在中又在Instagram中发文表示一切都是“愚人节玩笑”。

金在中称：“做得很过分，瞬间让很多人都为我担心。”金在中解释称，很多人就像自己在上一篇帖子中写到的，根本不将疫情放在心上，每天依旧毫不采取防疫错失，正因为这样的态度才让自己和身边的人陷入病痛。并提醒大家疫情并非遥远的事情。

然而，金在中的第二篇帖子引发了多数网友不满，称无论如何也不该拿疫情开玩笑，甚至有人在青瓦台网站请愿，希望惩罚金在中。而金在中也表示将为自己的言行负责，承担应得的惩罚。