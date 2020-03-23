守护牙齿健康——韩国“Coolssha”公司

ⓒ COOLSSHA

韩国企业正在通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们要带领大家走进韩国“Coolssha”公司，他们研发了全新的电动牙刷。让我们与公司信息企划团队负责人朴相载（音译：박상재）先生一道，共同聊一聊他们公司。





韩国人一般会认为健康的牙齿是生命中的五种福气之一。为了确保正确的刷牙方法，很多企业设计了各种牙刷，但是却很少有企业愿意花费15年的时间研发电动牙刷。韩国“Coolssha”公司在了解了市场之后，真正了解了消费者的需求。他们不断改进升级电动牙刷，力求打造完美的产品。





电动牙刷最初是为残疾人或体弱者而设计的，他们无法完成刷牙的过程。而易于使用的电动牙刷也受到了普通消费者的追捧，后来变得非常普遍。电动牙刷有两种类型：旋转电动牙刷高速旋转以清洁牙齿表面，而声波牙刷则使用通过振动产生的气泡来清洁牙齿。韩国“Coolssha”公司进一步升级了产品功能，使其三个毛刷往复运动并同时旋转。这款牙刷被认为是技术集成的结晶。





当牙刷两侧的两排毛刷和一排中心毛刷接触牙齿时，它们会水平地前后移动并同时垂直向下移动，就像自动洗车一样，这种电动牙刷覆盖了整个牙齿，并从三个侧面对其进行了清洗。这就是为什么它被称为自动牙刷。两侧的毛刷每分钟最多可进行1480次往复运动和240次旋转。中心毛刷每分钟往复运动多达740次，三维立体地清洁每个牙齿和牙龈之间的缝隙。韩国“Coolssha”公司在27个国家和地区注册并申请了国际专利，产品发布后，立即受到了国外媒体的广泛好评。





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韩国“Coolssha”公司的产品受到广泛好评，认为其产品的性能表现优秀。它吸引了来自美国、香港、日本和欧洲的展会参观者，在韩国以外的地区发现了更多的市场。韩国“Coolssha”公司的产品在韩国国内市场也非常受欢迎。2017年，公司首次挑战由飞利浦等全球品牌主导的韩国本地电动牙刷市场。在短短一年内，他们就获得了惊人的市场份额。





去年，韩国“Coolssha”公司被首尔市商务厅授予“Hi Seoul优秀品牌奖”，进一步巩固了其市场地位。现在，他们正在开发一种新产品，未来将再次给世界带来惊喜。我们期待韩国“Coolssha”公司能够通过不断的创新研发，在电动牙刷领域开辟一片新的天地。