韩国紧急资金援助计划

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韩国政府以前所未有的举动决定向人们提供紧急援助资金，以帮助人们渡过因新冠病毒大流行而造成的经济难关。那么，韩国政府的紧急援助资金是否有助于拉动疲软的消费呢？今天，我们将与韩国真好经济研究所的所长李仁喆（音译：이인철）先生一道聊一聊以上的话题。首先，请他为我们介绍一下韩国资金援助的具体措施。





上周，在韩国总统府青瓦台举行的紧急经济会议上，政府决定向收入位居下游70%的家庭提供援助金，以4人家庭为准，援助额为100万韩元。对于家庭成员人数较少的韩国家庭，将按比例减少援助资金，其中一人家庭将获得40万韩元，二人家庭将获得60万韩元，三人家庭将获得80万韩元。这些资金将以本地商品券或电子货币的方式提供，有一定的有效期。新冠肺炎疫情促使政府直接向民众提供某种形式的现金援助。这是自韩国成立以来，政府首次发放现金，这表明持续不断的危机比以往任何时候都更严重。政府解释说，援助资金的三个主要目的是支持公共事业、刺激消费和安抚民众。





根据3月30日韩国政府宣布的计划，全国70％的家庭、超过3600万人将能够获得总额9.1万亿韩元的援助资金。这确实是一项非同寻常的措施，因为韩国政府之前从未向大多数民众提供直接的现金支援。韩国并不是唯一一个向人们提供现金支持的国家，这样的措施是为了应对新冠疫情暴发所造成的经济影响，世界上许多国家纷纷推出援助计划。





越来越多的国家正在向民众提供财政援助，以减轻新冠疫情给经济带来的影响。其中，最积极的是美国总统特朗普签署了一项总额高达2.2万亿美元的大规模刺激计划，为个人和企业提供财政支持。根据这个救援计划，每位成年人将获得1200美元的援助。此外，特朗普还呼吁再追加2万亿美元用于美国的基础设施建设。如果这项法案获得通过，美国将注入约4.3万亿美元以克服这场危机。这一数额几乎等于4.82万亿美元的联邦年度预算。





香港政府已于2月份承诺向每位18岁以上的永久居民提供1万港元现金。3月12日，澳大利亚政府也公布了一项计划，向每个低收入者提供750澳元。在美国，感染新冠病毒的人数正在迅速增加，除超高收入者外，90%的美国民众将获得援助资金。日本计划在本月内推出紧急经济措施，包括现金援助。当然，这些特殊措施主要是为了有效应对新冠肺炎疫情所引发的经济危机。各国出于对高度传染性疾病蔓延的担忧而实施了旅行限制，经济萎缩对全球金融市场产生了负面影响，全球金融市场的波动性前所未有。新冠病毒的全球蔓延给韩国经济造成了巨大打击，而韩国经济很大程度上依赖国际贸易。旅游业、航空和航运业直接遭受打击，而汽车、显示器和智能手机制造商则因一系列工厂停产而出现生产和供应中断。随着新冠病毒的不断蔓延，9成商铺销售出现下降趋势，并且由于顾客数量大幅减少，许多商店倒闭。那么，韩国政府的现金援助是否有助于渡过新冠疫情危机呢？





总额高达9.1万亿韩元的紧急援助是韩国去年1913万亿韩元名义国内生产总值的0.5％。韩国经济副总理洪南基解释说，购物将拉动消费，因此韩国本土消费将会出现一定幅度的增加。韩国政府预计对低收入家庭的财政援助将有助于刺激消费。政府将通过第1轮追加预算向低收入者发放打折券，并减轻他们支付社会保险费的负担。低收入者也有资格获得最新的紧急灾难支援金，因此增加支出的效果将会更好。通常，大约10万亿韩元的追加预算预计将为经济增长贡献0.2个百分点。在惨淡的经济前景中，新冠疫情可能导致韩国经济今年出现负增长。在这种情况下，紧急援助资金将更好地刺激韩国经济。





资金援助有望减轻因新冠病毒蔓延而遭受重创的低收入家庭、个体经营者和小微企业的财务负担。这些援助资金将首先使个体经营者和小商店所有者受益，然后流向大公司，形成良性的经济循环。但是，人们比较担忧韩国财政的稳健性。





关键是如何确保援助资金财源到位。韩国中央政府和地方政府将以8：2的比例承担相应的援助资金。韩国中央政府表示，将缩减今年的常规预算，以补充部分援助资金。但这还远远不够，政府将不可避免地发行债券。韩国政府已经决定发行价值超过10万亿韩元的国债，以执行首批11.7万亿韩元的追加预算。赤字国债是国债的一种，而韩国债务与GDP的比率可能会超过40％。而国家债务最终将由税款支付，或者未来由我们的下一代承担。





韩国政府还将拟定第2轮追加预算案，以执行援助计划。韩国总统文在寅表示，政府将在4月15日国会议员选举后迅速提交追加预算案，并由国会批准。未来，韩国的国债或将增至820万亿韩元。即便如此，市场专业分析人士认为，韩国应更多地关注危机管理而不是财政稳健。





全世界都已经开启紧急模式，以应对前所未有的危机。紧急援助资金必须及时执行到位，这是生死攸关的问题。许多人认为政府应迅速执行其财政计划并采取预防措施及时控制局势。事实上，政府最早将于5月份向民众发放援助资金。在长时间的新冠疫情蔓延的过程中，任何人都很难预测疫情的结束时间。这项一次性刺激计划能否完全减轻家庭的经济负担目前还不确定。新冠肺炎疫情可能不会很快结束。正是考虑到这种可能性，韩国政府还应该制定B计划和C计划。





文在寅总统表示，没有人能预测出新冠肺炎疫情对全球经济造成的影响究竟多大，也无法预测新冠肺炎疫情还将持续多久。韩国政府应该集中力量及时执行援助资金，并在必要时推出其它经济刺激政策。