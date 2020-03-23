金昭晋的小说《雪人里的黑色坛子》

ⓒ Getty Images Bank

主人公半夜起来想要小便，却没有找到夜壶，只好趿拉着父亲的旧毛毡鞋，穿过厨房和院子去上卫生间。









我提好裤子，慢腾腾地沿着酱缸台往回走。这时，突然一脚踩到积雪下的麻袋上，绊到了一个沉甸甸的东西。那原本斜靠在墙上的长长的物体猛地一仰头，倒在了旁边。抖落积雪露出真面目的那东西原来是在工地上用的一种叫作起钉钳的工具。这个比成年人大拇指还要粗的铁家伙被用作杠杆，一头的模样像个问号，起大钉的时候非常有用。但是那起钉钳倒下的时候，偏偏擦过一个小咸菜坛子，盖子被摔成两半，坛身也裂开一道缝。虽然看样子坛子一时半会儿还不会裂成两半，但散发着泡菜味儿的汤水已经在一点点地渗出来。

毫无疑问，事情已经到了无法挽回的地步。

啊，老天爷啊，这到底发生了什么事！





바지춤을 추스르며 김장독을 가지런히 묻어둔 곁을 어정어정 걸어나오다가

발끝으로 눈 덮인 가마니때기 밑에서 뭔가 묵직한 것을 밟았다.





가마니때기 속에 발을 담근 채

눈을 푹 뒤집어쓰고 벽에 기대 있던 그 기다란 물체는

고개를 발딱 젖히는가 싶더니 옆으로 풀썩 쓰러졌다.





눈이 털려나간 그 물체는 공사판에서 쓰는 빠루라는 연장이었다.

빠루가 넘어지면서 하필이면 땅속에 묻지 않고 그냥 바깥에 놔둔

조그만 짠지 단지를 스치자 뚜껑은 두 동강이 나 떨어졌고

몸통에는 왕금이 좌악 그어졌다.





오오, 하느님 지금 무슨 일이 벌어진 것입니까!









首尔大学国文系教授方珉昊介绍说：

少年觉得自己打破了不该打破的禁忌,原本在某种守护之下平安成长的生活也由于那个冬日不经意打破了咸菜坛子而被破坏,他认为自己逾越了不可逾越的界限，心理上的冲击不可谓不大。小说描写了少年打碎坛子之后，感觉自己的人生也彻底完蛋，于是破罐子破摔，再也回不到从前那安稳生活的心理活动。

我把屁股挤进满是小便痕迹的那半片缸里，踩着砖头和碎瓦片解开了腰带。因为太用力，不由得咳嗽起来。咳嗽完，我感到自己像要哭的孩子一样撅起了嘴。真是的，为什么我在这臭气熏天的半个破缸里大便的时候会突然想哭呢？





나는 누렇게 마른 소금기 자국이 얼비치는 옹색한 항아리 안으로

엉덩이를 비집고 들어가

벽돌과 깨진 장독 쪼가리를 디디고 서서 허리띠를 풀었다.





귀밑이 달아오르도록 용을 쓰느라 기침이 터졌다.

기침이 끝나자 나는 서러운 아이처럼

입꼬리가 비죽비죽 치켜져 올라가는 걸 알았다.





그런데 나는 왜 구린내가 진동하는 깨진 항아리 속에서

똥을 누는데 울고 싶어졌을까.









作家金昭晋 (1963. 12.3. 江原道铁原~ 1997.4.22)

1991年短篇小说《捕鼠》获得《京乡新闻》新春文艺奖，登上文坛。

代表作:《自行车小偷》 (1996)