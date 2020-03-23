



职业：演员

生日：1981年11月21日

身高：181cm

血型：B型

学历：檀国大学话剧电影专业

出道：话剧《最强喜剧Mr. Lobby》（2007）

朴海秀是话剧演员出道，在参演影视剧前，在话剧圈已有了很高的知名度。

2015年，朴海秀接拍历史剧《六龙飞天》后，被更多的观众所熟知，而当时的他接触表演已经有12年的时间，可谓是一名老戏骨。

2017年，朴海秀主演电视剧《机智的监狱生活》，这也是他首次成为影视剧男主角。该剧播放后也获得不俗的口碑和收视率，朴海秀的演技再次被观众所认可，成为实力派男演员之一。因在剧中饰演一位棒球选手，在剧集播出后，朴海秀也受邀为当年的职业棒球联赛NEXEN对阵韩华的开幕战开球，成为热门话题。

代表作：

·电视剧：

《机智的监狱生活》（2018）

《他爱上了我的谎》（2017）

《蓝色大海的传说》（2016）

《六龙飞天》（2015）

《我，妈妈，爸爸，奶奶，安娜》（2013）

《武神》（2012）

·电影

《狩猎的时间》(2020)

《量子物理学》（2019）

《人格四重奏（PERSONA）》（2019）

《Master》（2016）

《少数意见》（2015）

《海盗》（2014）

《夜车》

获奖经历：

第40届青龙电影奖 新人男演员奖（2019）

第2届The Seoul Awards 电视剧部分 新人男演员奖（2018）

第48届东亚话剧奖 柳仁村新人演技奖（2012）

第4届大韩民国话剧大赏 男子新人演技奖（2011）