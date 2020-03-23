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朴海秀

#明星档案 l 2020-04-07


职业：演员

生日：198111月21日

身高：181cm

血型：B型 

学历：檀国大学话剧电影专业 

出道：话剧《最强喜剧MrLobby》（2007

 

朴海秀是话剧演员出道，在参演影视剧前，在话剧圈已有了很高的知名度。 

2015年，朴海秀接拍历史剧《六龙飞天》后，被更多的观众所熟知，而当时的他接触表演已经有12年的时间，可谓是一名老戏骨。 

2017年，朴海秀主演电视剧《机智的监狱生活》，这也是他首次成为影视剧男主角。该剧播放后也获得不俗的口碑和收视率，朴海秀的演技再次被观众所认可，成为实力派男演员之一。因在剧中饰演一位棒球选手，在剧集播出后，朴海秀也受邀为当年的职业棒球联赛NEXEN对阵韩华的开幕战开球，成为热门话题。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《机智的监狱生活》（2018 

《他爱上了我的谎》（2017 

《蓝色大海的传说》（2016 

《六龙飞天》（2015 

《我，妈妈，爸爸，奶奶，安娜》（2013 

《武神》（2012 

·电影 

《狩猎的时间》(2020) 

《量子物理学》（2019 

《人格四重奏（PERSONA）》（2019 

《Master》（2016 

《少数意见》（2015 

《海盗》（2014 

《夜车》 

 

获奖经历： 

40届青龙电影奖 新人男演员奖（2019 

2The Seoul Awards 电视剧部分 新人男演员奖（2018 

48届东亚话剧奖 柳仁村新人演技奖（2012 

4届大韩民国话剧大赏 男子新人演技奖（2011 

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