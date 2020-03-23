《漫话国乐》 嗡嗨呀 / 西道阿里郎 / 梦金浦打令





最近在南部地区的田野处处可见一片片青青的大麦，蔚为壮观。这些麦田是前一年秋季收获后，在闲置的田里播种的。当麦子扎下根来时，嫩绿的麦苗儿艰难地拔地而起，且熬过漫长的寒冬，到了春季茁壮成长，呈现在人们的眼前，看了令人十分感慨。





过去吃不饱、穿不暖的时代，大麦是贵重的谷物。在庆尚道地区，到了麦收时节，打麦场的农夫们无不高歌劳动谣《嗡嗨呀》。





《嗡嗨呀》本来是打场时哼唱的劳动谣。对于农夫来说，收麦子可是繁重的活儿。收割后，先把麦穗晾晒，晒干了还得用连枷打场。其中，打麦场的活儿最苦，在反复弯腰和直腰的同时，还要挥动长长的连枷去壳。在如此反复、单调又辛苦的劳作过程中，劳动谣是不可缺少的。《嗡嗨呀》与其它劳动谣不同，由于打场活儿既辛苦又费时，所以其曲调与节拍也拉得很长。后来，艺人把这首劳动谣拿来登台献艺，并演变成快节奏的欢快音乐。





到了现代，《嗡嗨呀》还成为其它音乐的源泉，林俊熙（音）作曲的伽倻琴四重奏曲《嗡嗨呀》就是其中之一。

{音乐1：伽倻琴四重奏曲《嗡嗨呀》 /作曲-林俊熙（音）、京畿伽倻琴乐团 }





古时候，民谣主要是老百姓边干活边唱、边玩儿边唱，或着是为了发泄心中的怨恨与悲哀而歌唱的。时至如今，民谣努力变身，现代的艺人喜欢以民谣为素材创作流行音乐、爵士乐甚至管弦乐曲等多样的音乐。





下面给大家准备的是以高音横笛演奏的《西道阿里郎》。西道阿里郎指在北韩平安道地区流传下来的阿里郎，与首尔、京畿地区的阿里郎不同的是，节奏快，歌词中还出现北韩的地名，不过曲调都差不多，所以欣赏乐曲时，会让人感觉熟悉又亲近。





高音横笛是经过改良的北韩传统乐器。北韩自上世纪50年代起积极改良传统乐器，这样一来，大笒分成高音、中音与低音大笒，笛子分为大笛与小笛，奚琴也分为大、中、小奚琴，这些乐器的特点是比较容易演奏西方音阶。有趣的是，用这些改良乐器演奏的传统音乐与韩国传统音乐的氛围截然不同。

{音乐2：《西道阿里郎》 /编曲-黄真哲（音）、高音横笛-李淑姙、金刚山歌剧团}





近年来，宇宙大势男团防弹少年团在全球引起热烈反响，组合凭借以自己的真实故事与经验为题材创作的音乐，让世人产生共鸣。不仅如此，防弹少年团还进一步将重新诠释的韩国文化融入音乐之中，因而备受瞩目。





其实，街舞领域从很久以前开始就有过类似的尝试，并获得了极高的评价。2007年发行的专辑《Flying Korean》的收录曲就是将《景福宫打令》、《江原道阿里郎》、《桔梗》、《梦金浦打令》等多样的民谣重新编曲，作为街舞的伴奏音乐。其中，鼓、吉他等西方乐器与笛子、太平箫、大笒、小笒、奚琴等传统乐器联合演奏，东西方乐器的碰撞不仅十分和谐，而且充满了活力。这之后，很多街舞舞者都在这些音乐的伴奏下编舞，引起了年轻人的火爆反响。

{音乐3：《梦金浦打令》/ 太平箫-陈圣秀（音） }