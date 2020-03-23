北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正的地位与形象

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北韩国务委员会委员长金正恩的胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正在的政治地位貌似遽然提升。今年3月初，金与正发表谈话猛烈抨击韩国总统府青瓦台后，对美国总统特朗普发来的亲笔信给予回应等，彰显其提升的政治地位。今年以来，金与正摆脱近距离辅佐金正恩委员长的角色，逐渐升格为北韩政权第二号人物。





北韩尊崇领导抗日武装斗争的已故国家主席金日成直系“白头山血统”，而目前在北韩体制内唯一能向金正恩委员长坦率发言的只有金与正一人。近几年来，金与正在北韩的地位逐渐提升，2018年2月平昌冬奥会即将开幕之际，金与正以金正恩委员长特使的身份访问韩国。当时，韩国政府认为名义上的北韩国家元首、最高人民会议常任委员会委员长金永南是金正恩委员长的特使，但是韩国总统文在寅在青瓦台会见北韩特使团时，金与正从皮包里拿出金正恩委员长的亲笔信直接递交给文在寅总统，这意味着金与正已成为北韩的重要人物。有趣的是，对金与正的出生年份有1987年、1988年、1989年三种说法。韩国情报部门推测金与正出生于1987年或1988年，但是正确的出生年份尚未得到确认。据韩国统一部推测，金与正出生于1987年。如果推测属实，金与正25岁成为劳动党中央委员会宣传鼓动部副部长和最高人民会议代议员，27岁成为劳动党中央委员会委员，28岁成为劳动党中央委员会政治局候补委员，今年1月1日被任命为劳动党中央委员会第一副部长。如此这般，金与正在北韩的政治地位逐渐提升，目前扮演着极其重要的角色。





金正恩委员长乘坐专列前往越南河内会见特朗普总统时，金与正在近距离辅佐金正恩，金正恩中途下车吸烟小憩的时候，金与正手持烟灰缸在旁侍候。去年6月，韩国总统文在寅、北韩国务委员会委员长金正恩、美国总统特朗普三方首脑首次在板门店进行会晤时，金与正也随行在侧。中国国家主席习近平访问北韩时也是如此。去年8月，金与正随同金正恩委员长前往现场观摩指导超大型放射炮发射试验。今年1月25日，金与正和金正恩委员长夫妇及姑姑、前劳动党中央委员会书记金敬姬一起观看三池渊乐团春节纪念演出，彰显其提升的政治地位。此外，今年3月21日又随同金正恩委员长前往现场观摩指导战术制导武器示范射击训练等，在外交、军事等诸多领域彰显其存在感。





更引人瞩目的是金与正以其个人名义发表的两次谈话。今年3月3日，金与正首次以个人名义发表谈话，口无遮拦地猛烈抨击韩国总统府青瓦台，3月22日则通过第二次个人名义的谈话表示特朗普总统向金正恩委员长发来了亲笔信。金与正除公开亲笔信内容外，还道出自身想法等，向美国政府发出了今后应如何改善双边关系的信息。此前，北韩祖国和平统一委员会负责发表对韩谈话，外务省负责发表对美谈话，但是现在由金与正扮演北韩政权的代言人角色，急剧提升其政治地位与形象。





金与正可以说与金正恩拥有同样的想法。她最了解金正恩，金正恩最信得过她。因此，两人可能在对等的立场上商议国家大事，并做最终决定。目前，除金与正外，没有人能被称为北韩第二号人物。过去，崔龙海一度被称为北韩第二号人物，但是现在不是了。现如今，金与正被视为同金正恩一道引领北韩的人物也不为过。





据悉，金与正通过去年年底举行的劳动党第七届中央委员会第五次全体会议从宣传鼓动部转移至党内地位最高的组织指导部，但是北韩称金与正为劳动党中央委员会第一副部长，因此尚难以断定金与正所属部门。但是考虑到金与正是“白头山血统”，今后将扮演更重要的角色。





如果北韩最高领导人金正恩突然发生不测，目前能顶替他的人像似只有金与正。最近，金与正可说是在接受领导培训。从礼宾到外交，金与正逐渐提升其在北韩的地位，并通过个人名义的谈话站在外交舞台的最前沿。因此，当今的北韩政权可说是由金正恩、金与正兄妹领导的。最近，北韩有句话说“万事都要通过与正同志”。由此可知，金与正在北韩已占据举足轻重的地位。





据悉，北韩将在4月10日举行的最高人民会议上讨论组织重组和人事任免问题。届时，北韩是否重组由外务相李善权领导的外交团队和公开金与正的正式头衔，格外引人关注。北韩必须在2020年决定的重要事项当中，最重要的是组建对美协商小组。特朗普时而公布与金正恩互通亲笔信，并表示美北对话之门依然敞开，北韩则表示金正恩委员长和特朗普总统的关系依然亲密特殊，但是金与正通过谈话强调，美北首脑间的个人关系不能保障外交成果，双方必须进一步加强国家与国家之间的关系。以目前的情况来看，北韩在10日举行的最高人民会议上说不定让金与正主导对美协商或扮演类似于特朗普总统女儿伊万卡所扮演的角色。如此一来，北韩对美协商小组有可能在此次最高人民会议期间浮出水面。





总之，在此次最高人民会议上，北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正的政治地位与形象能否得到进一步提升，引起国际社会密切关注。