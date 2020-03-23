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随着天气变暖，很多人都想换换自己的发型。最近，韩国人民受新冠肺炎疫情影响，尽可能避免外出，更不愿意到人多封闭的地方。但是一直以来，每到春暖花开时候，美发店里总是挤满前往做头发的客人，生意非常兴旺。因此，美发店是很多韩国人选择的创业项目之一。据韩国国税厅发布的统计数据，以2017年为基准，韩国各地约有6.6万家美发店，业界估算达8万家之多。韩国的美发店由取得营业执照的个体工商户运营，但是北韩的情况有所不同。韩国人能直接运营理发店、美发店，并开设二号店、三号店等分店，但是北韩并非如此。





北韩的理发店、美发店大多由国家运营管理。具体来说，北韩的理发店、美发店大都隶属于“便利服务管理所”、“商业机构管理所”等国家机构，且都获得政府认可，这是南北韩最大的不同之处。北韩也有个人运营的理发店和美发店，但是面积不大，且不能挂牌运营。也就是说，个人运营的理发店和美发店不能在店面挂招牌，因此只能靠口碑招揽客人，有些理发师和美发师则辗转各地为顾客理发或美发。目前在北韩，个人运营的理发店、美发店呈逐渐增加之势。





一般来说，北韩的中老年人大都到获得政府正式认可的理发店和美发店去理发或美发。国家运营的理发店和美发店不特意追求符合时代潮流的最新流行发型，只按政府规定的发型剪发，因此追求时尚的年轻人大都不去国营理发店和美发店理发或美发。据悉，在北韩国营理发店和美发店的墙壁上都张贴着政府提倡的男女发型图，但不知是真是假。事实上，有些店里张贴着发型图，有些店里摆放着发型册，且这些发型都是政府规定和提倡的。北韩规定发型要端庄，大学生的发型基本上只有一种，一看发型就能认出是大学生。韩国大学生做自己想做的发型，但是北韩大学生必须按政府规定剪发。举例来说，北韩女大学生要保持短发发型，不可烫发，头发分界线一律分在右边，而且要把耳边的头发撩到耳后去。此外，中年妇女因为要在厨房煮饭烧菜，北韩强调中年妇女也要剪成短发。





正因为如此，北韩年轻女性尽可能不去国营美发店，大都利用个人运营的美发店。由于个人运营的美发店不受国家机构的干涉，做发型时可反映顾客的意见。也就是说，个人运营的美发店能为顾客做她们要求的发型。

如此这般，北韩女性到个人运营的美发店可做最新流行发型，还能将头发染成自己喜欢的颜色。





目前在北韩流行的发型大都是中国或韩国明星在电视剧里的发型，因此，到个人运营的理发店或美发店里做头发的北韩年轻男女都想做和这些明星一样的发型。如果理发师或美发师做的发型很土，不像中韩明星在电视剧里的发型，年轻一代就不会再去那家做头发了。因此，为掌握最新潮的发型时尚，北韩的理发师和美发师们不得不看中国和韩国电视剧。最近在北韩对外公开的视频里经常可见北韩居民也在做在韩国刚开始流行的发型。因此，不久之后就会有北韩年轻女性跟着做韩国最新电视剧《爱的迫降》里的女主角发型。





除了韩国明星在电视剧里的发型以外，北韩第一夫人李雪主在出席正式场合时打理的多种发型也吸引人们的视线。与一般北韩女性不同，李雪主的发型时尚又显气质，因此有些北韩女性也到个人运营的美发店去做跟李雪主一样的发型。





个人理发店和美发店的价格比国营的贵很多。在北韩，一般劳动者的月薪为3000至4000北韩圆，但是以这些工资难以到个人理发店和美发店去做头发。国家运营的理发店和美发店由国家制定统一价格，价格为2000北韩圆，但是个人运营的理发店和美发店通常收6000北韩圆，有些个人美发店甚至收12000北韩圆。进入本世纪10年代后，北韩女性非常关心外貌打扮和肌肤保养，但是去一次个人美容院保养肌肤要花15万北韩圆。在北韩，15万北韩圆能购买数十公斤大米，而北韩妇女不惜花这么多钱去打扮外貌，保养肌肤。总之，北韩女性到美发店去叫美发师做韩国女性在电视剧里的发型，到美容院去叫美容师将其肌肤保养得滋润平滑，但这要支付很高的费用。





今年2月28日，北韩内阁机关报《民主朝鲜》发布了关于发型的文章。在题为“服装要端整，发型要时尚”的文章中，提倡女性剪短发或束发、编发，并强调不要留长发。北韩通过官方媒体管制居民发型，并主张女性留长发不但不美观，还会给女性智能发展带来不利影响，此外还称头发留得长，人体消耗的营养物质也会随之变多，因此女人最好不要留长发。那么，北韩内阁机关报《民主朝鲜》发布该文章的用意何在呢？在北韩电视媒体播放的资本主义社会视频中经常可见披头散发的女性，北韩当局强调这是资本主义社会堕落的表现，以防止北韩女性留长发。北韩主张通过一个人的发型和穿着打扮多少能判断那个人持何种思想和精神状态，而北韩居民认为留长发的人大都受到资本主义的影响，因此在北韩几乎看不到留长发的女人。此外，在北韩电影里装扮韩国人的演员也都披头散发等，北韩特别强调北韩女性要剪短发或束发、编发等保持端整的发型。





北韩当局虽然对女性的发型进行管制，但是价格比国营美发店贵2倍至20倍的个人美发店呈增加之势，这表示到个人美发店去做头发的女性在持续不断地增加。由此可见，北韩女性追求美的欲求正在抑制不住地表露出来，并将在不久的将来给北韩美发美容领域带来巨大的变化。