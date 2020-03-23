世界这么大，我要去看看

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：张琪琪(韩国外国语大学西班牙语留学生)









南：先请你自我介绍一下，好吗？

张：亲爱的听众朋友们，大家好，我来自中国河南，是一名在韩留学生，现在就读于韩国外国语大学，专业是西班牙语和对外韩语教育。我是一个性格比较活泼开朗的女孩儿，喜欢学习语言，喜欢运动和音乐，喜欢跟朋友和学生们交流和分享生活中的小故事。

南：你为什么选择来韩国留学呢? 能介绍一下动机吗?

张：我之前在北京读大学的时候，认识了一些韩国朋友们，通过他们了解到了韩国的留学情况，后来自己又调查了一下，发现一些韩国大学的排名在世界上还是很不错的。我想了很久，最后决定出来闯一闯，既能学到知识，又能拿到一个不错的学历。

南：很多人来韩国都选择韩语学习, 你为什么要选择西班牙语专业呢?

张：大概有两个原因吧，第一是因为我个人真的太喜欢语言了，

而且我觉得每种语言都是一种不同的性格，比如我说韩语的时候大家都会觉得我很温柔，我说西班牙语的时候朋友们会觉得我很热情，我说汉语的时候朋友们说我很干脆爽朗。这就是我喜欢西班牙语的原因，因为我是一个从内到外很热情的人，喜欢把快乐和正能量传递给别人。而且我在北京学过一点西班牙语，一开始我想去西班牙留学，但是离家太远，而且费用比较高，所以就选择了韩国。









南：你对在韩国留学是否满意呢?

张：很满意，我认为我的选择是非常正确的。个人认为在教学方面，首先是教材，韩国大学就会分的很细。比如一门外语专业它就会有语法课、听力课、阅读课、写作课和口语课等。中国的大学里会把语法、听力、写作等综合到一本教材里，也就是说通过学习教材里的课文去掌握一些写作、单词和语法知识。来韩国最大的收获在于，让在前进的路上不但学会了各种技能，而且也认识了很多贵人。她们在我前进的路上给了我很大的动力和让我看到了自己的不足，然后去改进和进步，成为更好的我。

南：留学当中最大的困难是什么? 你是怎样克服的呢?

张：对我这样一个从中国农村走出来的孩子来说，留学过程中最大的困难就是学费、生活费和房租，我的父母都是农民，他们虽然很想帮助我，但是心有余而力不足，所以我只能靠自己，自己选择的路嘛，咬着牙也得走下去呀。我在寒暑假期间不回国，独自留下来找一些兼职，在这期间我做过很多种兼职，比如洗碗工、点餐员、化妆品销售、翻译、导游、教汉语、便利店、代购等等，也就是半工半读，虽然很累很苦，但是我会觉得很有成就感。

南：你在韩国留学最大的收获是什么？

张：最大的收获是我找到了人生方向，认识到了自己真正地喜欢什么、未来要做什么和怎么去做。还有一点就是在韩国留学四年教会了我如何面对困难和解决困难。这些都是我最大的收获。

南：今后有哪些计划和梦想呢?

张：未来的计划是准备报考韩国外国语大学的通翻译研究生院，之前先找一份工作，然后准备9月份的通翻译研究生院的入学考试，我的梦想是做一名有实力的汉语老师和韩语老师，帮助学生们更快速更有意思的学习汉语和韩语。（图片来自嘉宾）