导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：韩范洙 (首尔麻浦言盐教会传教士)





随着世界化脚步的加快，越来越多的中国人开始来到韩国求学或求得发展。帮助他们顺利地在韩国完成学业和发展，不仅是有益于他们自身发展，也是促进韩国社会更加和谐更加健康的重要事情。本期节目有请专门针对来韩的中国人进行韩语教育和帮助他们做各种免费咨询的韩国年轻的中国通韩范洙，为我们介绍一下他和这些中国年轻人的不解之缘。









南：韩先生，请你和我们的听众朋友们打个招呼好吗？

韩：大家好，我叫韩范洙。是韩国人，曾经在北京留学四年，然后在哈尔滨工作了两年，现在在首尔教中国人说韩语，并帮助他们解决生活中的各种困难。我们现在有自己的学习班，位于首尔市麻浦区。

南：听说你们日常工作很大一部分都是帮助在韩国的中国青年以及移居韩国的中国人解决困难，帮助他们尽快适应韩国的生活，是这样的吗？

韩：是的。我们到了一个新的国家都会遇到很多的困难，需要帮助。所以我很希望以自己的力量帮助那些来到韩国的中国朋友们。









南：中国人在韩国主要会遇到哪些困难呢？很多人可能也想来韩国学习工作，希望能给他们做一个参考。

韩：困难一定很多。比如年轻的学生们就要面对选择升学校、选择专业和递交申请等等困难，我就帮他们做这些事情，让他们顺利地进入自己想去的学校。还帮助他们尽快学会韩语，并熟悉韩国的生活。另外，现在还有很多多元文化家庭的子女，据说他们在韩国从语言和适应上都存在一些问题，我也很重视对这种移民家庭或者是跨国婚姻家庭的成员和他们子女提供帮助。我计划今后在这方面做更多的事情。

南：你们今后都有哪些计划和目标呢？

韩：我们今后还想扩大我们的工作范围，去帮助更多的人在韩国顺利生活，同时增加韩中两国青年人的交流。（图片来自嘉宾）