韩最大外卖应用程序修改收费制度引发争议

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韩国最大外卖应用程序“外卖的民族”修改收费制度，引发了市场垄断批判，随后部分地方自治团体宣布将开发公共性质的外卖应用程序，这激起了市场对政府扼杀初创企业的强烈反驳，相关争议愈演愈烈。





小工商业者联合会、京畿道等地方自治团体、公正交易委员会等加入了打击“外卖的民族”行为的行列，而初创企业业界则批判称这是对平台生态系统的无知。





这场争议起源于“外卖的民族”修改收费制度。“外卖的民族”从4月1日起将旗下外卖应用程序“Ultra Call”每月8.8万韩元的包月收费制度改为每次下单成功后收取5.8%手续费的开放式服务制度。“外卖的民族”方面表示，这一措施有助于消除个别大型餐饮店长期在应用程序画面上曝光、垄断订单的弊端，有利于小规模餐饮业主。5.8%在国内外外卖应用程序的手续费中属于较低的水平，且根据“外卖的民族”的演算结果，这一措施将使一半以上入驻餐饮店的广告费用减少。





不过小工商业者联合会强烈抗议，称这一措施是在变相上调手续费。修改收费制度只能减轻月销售额不足155万韩元的餐饮店的手续费负担，其它餐饮店的手续费负担将大幅上升。而月销售额不足155万韩元意味着几乎难以维持生计，实际上“外卖的民族”是大幅上调了所有小微工商户的手续费。随着对“外卖的民族”垄断市场的批判声日渐扩大，地方自治团体宣布将开发公共性质的外卖应用程序，公正交易委员会也开始施压“外卖的民族”。小工商业者联合会发布声明，称“外卖的民族”是利用垄断地位谋取不正当利益。京畿道知事李在明4日也在脸书账号上发布了与反对声明相似的内容，使这一问题进入公共舆论的视线。李在明在“外卖的民族”道歉并承诺改善收费制度后仍旧持续攻击，提议在公共外卖应用程序完成开发前使用电话订外卖。





对“外卖的民族”的施压在国会议员选举临近前扩大至整个政治界。执政党共同民主党称“外卖的民族”修改收费制度对小微工商户造成了巨大的负担，将考虑立法降低手续费等方案。公正交易委员会也表示将强化对“外卖的民族”与业界第二外卖应用程序的合并审查。





业界对此则提出了反驳，称针对“外卖的民族”的攻击来源于对平台生态系统的无知，是扼杀初创企业的行为。业界人士指出，“外卖的民族”占据市场垄断地位并不久，而平台产业的特点是接触点多、无界限划分，因此随时都有可能出现竞争对手。业界人士还表示，看到官方出面呼吁抵制“外卖的民族”，感受到了无路可走的绝望感。此外，地方自治团体若开发公共外卖应用程序，相当于用国民税金支付外卖费用。对此，政府表示，将在了解事件来龙去脉后，慎重讨论政府或地方自治团体开发公共外卖应用程序是否恰当。