新冠疫情下韩电子产业一季度表现良好

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三星电子和LG电子7日发布的第一季度业绩初步数据显示，两家公司在新冠肺炎疫情之下仍旧保持了良好的营业情况。





三星电子第一季度销售额为55万亿韩元、营业利润为6.4万亿韩元，LG电子销售额为14.7万亿韩元、营业利润1.9万亿韩元。两家公司的业绩均超出市场预期。





三星电子第一季度销售额较上季度减少8.1%、营业利润下滑10.6%，与去年同期相比则分别增长4.9%和7.2%。初步数据并未公开各业务部门的具体业绩。不过据业界推测，三星电子半导体部门的销售额和营业利润分别为17万亿韩元和4万亿韩元左右，移动通信部门、家电部门的营业利润分别为2万亿韩元和5000到7000亿韩元。显示面板部门则受到液晶显示器价格下滑、中小型OLED需求低迷的影响，亏损4000到6000亿韩元。





如果说三星的业绩只是高于市场预期，那么LG电子的业绩则是大幅超出预期，称得上是盈利惊喜。虽然LG电子销售额低于去年同期和上一季度，但是营业利润成功扭转上一季度的亏损状态，并较去年同期增长1.2%。





分析指出，三星电子的业绩好转主要归功于半导体部门的结构改善，LG电子则受益于季节性因素和较低的中国市场占比。从半导体部门来看，新冠肺炎疫情虽然导致移动设备和消费类电子产品需求放缓，但却利好半导体。远程工作、线上教育等无接触活动的增加推动了对主机芯片的需求。新冠疫情对LG电子的影响也是利大于弊。除了第一季度为生活家电需求高峰期的季节性因素外，中国市场销售额占比不足5%也起到了关键性作用。第一季度新冠肺炎疫情的影响主要集中于中国，LG电子在华销售额占比本就微弱，中国厂商的生产停滞反而使其受益。





不过两家企业第二季度的前景仍不透明。新冠疫情的负面影响在第二季度扩散到全球，再加上电子业界的利好因素东京奥运会也被推迟，因此有意见指出，第一季度业绩并未真实反映市场情况。首先，智能手机、家电和电视机的需求放缓已成既定事实。另外，三星、LG的全球生产基地和销售网从3月起才逐步关闭，因此相关损失将在第二季度业绩中得到全面反映。有分析称，以生活家电和电视机为主力业务的LG电子第二季度的销售额和营业利润将大幅下滑。目前，新冠肺炎肆虐的北美和欧洲地区的销售额在LG电子总销售额中占比分别高达30%和50%。大部分预测认为，三星电子即使智能手机业务进一步低迷，但由于半导体需求持续强劲，有望延续第一季度的良好业绩。不过也有分析指出，这种效果不会保持到第二季度。