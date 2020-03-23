韩国暂停部分国家公民免签入境

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韩国政府决定暂停对韩国公民实行禁止入境措施的国家公民的免签入境制度。





韩国国务总理丁世均8日在中央灾难安全对策本部会议上表示，将在维持开放原则的前提下，根据相互主义原则加强入境限制。丁世均表示，对禁止韩国公民入境的国家，将采取暂停其公民免签入境的制度，进一步限制不必要的外国人入境。该措施将从本月13日起开始实行。外交部和法务部9日表示，对大韩民国公民采取禁止入境措施的151个国家和地区中，有90个国家和地区与韩国签署免签协定或获得韩国政府允许免签入境，将暂停这些国家和地区的免签制度。由此，与韩国签署免签入境协定的56个国家、获准免签入境的34个国家的护照持有者须在当地韩国使领馆获得签证后才可入境韩国。不过这并不意味着禁止外国人入境。外交部相关人士表示，如果获得签证，仍可进入韩国，此次措施并非阻止外国人入境，因此不是封锁。





对于此次措施的背景，外交部高层人士表示，韩国的确诊病例中境外输入病例占据相当一部分，需要采取控制措施。目前韩国新冠肺炎确诊病例数持续减少。截至9日0时，前一日新增确诊病例仅为39例，是2月18日大邱出现超级传播现象后新增确诊病例首次跌破40例。但是境外输入病例也在不断增多。截至9日0时的39例新增确诊病例中，23例为境外输入，多于境内发生的病例。韩国政府从4月1日起对所有入境人员采取居家隔离措施。有分析指出，目前居家隔离人员已超过4万人，达到管理极限。尽管韩国境内的新冠肺炎疫情维持在可控水平上，但是疫情在北美、欧洲等全球各地快速扩散，目前是必须对境外输入进行控制的时间点。





不过有意见指出，该措施的效果将非常有限。目前境外输入型病例大部分为归国公民，在外国人入境已大幅减少的情况下，暂停免签入境措施的对象并不多。尽管如此，加强控制仍然十分重要，韩国此前的经验显示，一名超级传播者可能引发群聚感染并造成大流行。





韩国初期未禁止经由中国的人员入境，招致不少批判，不过目前在开放的同时将疫情维持在可控水平上的韩国防疫模式受到了关注，此次的措施也延续了此前的思路。