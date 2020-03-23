晚9点后做这些事情容易伤身

ⓒ Getty Images Bank

古人把一天划分为十二个时辰，每个时辰相当于现在的两小时。十二时辰中，亥时即21时-23时之间是最养生的时间点。如果细心观察，就会发现：很多百岁老人有个共同特点，就是亥时睡，寅时起。这是因为，亥时，称为“人定”时分，人定即人静。传统医学认为亥时三焦经旺，三焦是六腑中最大的腑，具有主持诸气、通调水道的作用，亥时三焦通百脉，不通就会生病。特别是在晚上9点后做下面这些事的人，最容易伤身！

1.玩手机：会造成恶性循环。大多数人都会在睡前玩一会手机，但您可能不知道，手机1小时所发出的蓝光就会使人体褪黑激素分泌下降22%，造成的直接后果就是让人始终处于浅睡眠状态。所以，请及时让您的手机离开床榻，否则一定会难以入眠。

2.吃宵夜：会导致肥胖。吃宵夜或者晚饭吃太晚，很容易导致肥胖。此外，与白天相比，人晚上的活动量相对减少，此时如果吃得过饱，热量消耗又少，就会造成脂肪在腹壁的不断积累和贮存，久而久之，人就发起“福”来。

3.剧烈运动：会令大脑过于兴奋。睡前1~2小时不要再进行跑步、打球、跳舞等剧烈运动，否则会让大脑处于兴奋状态，容易影响睡眠质量。除此之外，睡前过度担忧工作或进行激烈的歌唱活动同样会使人处于兴奋状态，不利于休息。

4.喝太多水：会影响睡眠。睡前喝太多的水，夜里容易上厕所，这自然会对您的睡眠产生干扰。另外，睡前喝太多水，早上起来很容易产生浮肿哦。想喝水，还是适量为好。





（文中窍门来自刘*听友）