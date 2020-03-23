韩国消费者购买汽车的方式

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在韩国，主流的买车方法有3种：1.全款或分期付款，2.跟租车公司租车，期满后可以付款买下，3.跟车商租车，每月付租金，租赁合同到期后，可以选择支付汽车的尾款买下，但这种情况比较少见，更多的是直接租赁下一辆车。





在韩国，大多数的人买车会选择全款或分期付款。韩国作为世界十大汽车生产国之一，现代、三星、起亚等汽车公司都有独家销售与售后系统，运营直营店直接面对消费者。直营店有许多优势，价格全国统一，省去中间环节，不仅没有经销商恶意加价销售、出售刮蹭车等情况，也没有另外收取出库费、会员费、保养费、上牌费等额外费用，免费保修期按照车型从3年/6万公里-5年/12万公里不等，提供从上牌、出库到提车到家等一站式服务，非常方便。当然韩国也有经销商，可他们不提供售后服务，所以想买新车的人大都会去汽车公司的直营店购车。





在韩国，全款与分期付款买车的顾客比例差不多。关于分期购车，直营店按照车型提供不同的分期付款，从12个月至60个月不等。一般来讲，消费者刷卡支付，每个月从账户中扣除。分期购车与全款不同的是会有利率的存在。这个利率按照车型、汽车公司、营销员与季节不同，会有不小的变化。一般来讲，分期的时间越长，利率会越高。不过在分期付款期间，如果有足够的钱，可以随时付清尾款。





有的人还直接从银行、信用卡公司等金融机构贷款，然后全款支付。因为金融机构的购车贷款利率较低，一般在2%-6%左右，且免收手续费。很多金融机构都有购车贷款，所以攒钱之后买车的人很少，通过贷款全款购车的人比例正在逐年增加。