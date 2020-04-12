(G)I-DLE新专辑《I trust》横扫海外35个iTunes榜冠军

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(G)I-DLE于本月6日发行全新EP《I trust》回归歌坛。主打歌《On my god》MV点击量仅18小时便突破1200万。

(G)I-DLE的第三张EP《I trust》包含了“‘我’是信任存在的开始的内涵”，这也是继定义自我的首张EP《I am》及展现自我成长的第二张EP《I made》之后，(G)I-DLE再次以“自我”为主题，为歌迷呈献的音乐，而“I trust”也向世人自信地表达出“我相信我自己”的信念。

主打歌《Oh my god》是队长田小娟的原创歌曲，歌词讲述了在与抗拒、混乱、接受、堂堂正正等复杂的情绪碰撞后明白要相信自己的内容。《Oh my god》是一首Urban类型的歌曲，在每个旋律的展开中都果敢地进行节奏转变，融入复古钢琴旋律及808Bass节奏，打造出梦幻感十足的音乐氛围。

新专辑发行后，主打歌《Oh my god》曾登顶Genie、Bugs等音源榜，在Melon等榜单中也成功进入TOP10。同时新专辑还在荷兰、马来西亚、墨西哥等全球35个国家和地区的iTunes专辑销量榜中成为冠军。另外，主打歌的MV在YouTube中的点击量也在上线仅18个小时后便达到1200万次，彰显出(G)I-DLE在全球的超高人气。