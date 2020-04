ⓒ 325E&C

MC THE MAX不久前发行的新歌《像最初一样》持续大热,目前已领跑Melon等音源榜单近两周。

《像最初一样》是MC THE MAX即将发行的新专辑《CEREMONIA》的提前公开曲目。歌曲在3月25日一经发表,便迅速登顶国内主要音源榜单,在Melon等榜单中更是超越防弹少年团新歌《ON》以及人气OST《开始》,让人惊叹MC THE MAX“音源强者”的称号名不虚传。

《像最初一样》是MC THE MAX继上一首大热单曲《After You’ve Gone》之后时隔1年2个月发行的新作品,更是MC THE MAX出道20周年纪念专辑的提前公开曲目。《像最初一样》是MC THE MAX最为拿手的抒情歌曲,讲述的是回想和离开自己的恋人最初相遇是的幸福情景的内容。

和《像最初一样》一同公开的还有MC THE MAX经典歌曲《One Love》的20周年特别编曲版本,同样受到了歌迷的喜爱。两首歌曲的提前曝光,也让歌迷对新专辑更为期待。