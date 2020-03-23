全球领先电池专家——韩国“现代星宇Solite”公司

ⓒ hyundai sungwoo Solite

韩国企业通过一些创新想法改变着全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国汽车电池市场的领导者韩国“现代星宇Solite”公司，与公司信息组次长马成敏（音译：마성민）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“现代星宇Solite”公司已成为汽车电池的代名词。事实上，“现代星宇Solite”公司非常了解汽车零部件的生产。





汽车被称为机械工程学的花朵，它由2万多个零部件组成。没有高质量的零部件，汽车工业就无法发展。自公司成立以来，“现代星宇Solite”公司为汽车零部件产业奠定了基础。作为现代星宇集团的主要成员，“现代星宇Solite”公司专门生产被称为汽车“心脏”的电池。





韩国“现代星宇Solite”公司被认为是汽车电池的标准。他们是韩国现代汽车公司和起亚汽车公司最大的电池供应商。更重要的是，他们在电池方面拥有扎实的专业知识。“现代星宇Solite”公司生产不同类型的电池，例如其用于船舶的电池可防止海水腐蚀并最大程度地减少自放电；密封型免维护电池用于工业用途；而农用车辆的电池具有强大的点火能力。基于其丰富的研发经验，“现代星宇Solite”公司已为轿车、出租车和农业机械等各种车辆提供了具有出色点火能力和耐用性的优质电池。但是，“现代星宇Solite”公司从未满足于其获得的成绩，而是继续迎接着新的挑战。公司已获得关键技术的保护，并与合作伙伴联合获得了电池领域的24项技术专利。“现代星宇Solite”公司一直在研究新型电池，以有效满足客户需求并成功引领市场。





ⓒ hyundai sungwoo Solite

AGM电池采用了最先进的电池技术，其中一种特殊的隔板可隔离电池的酸物质并防止其流入电池内部。内部压缩可显著延长电池寿命，并具有从完全放电后恢复的优势性能。它可以广泛应用于最新的汽车技术，例如ISG系统，通常称为停车熄火功能。除了AGM电池外，“现代星宇Solite”公司还提供了经济型EFB电池。凭借其最新的产品，“现代星宇Solite”公司正引领国际市场发展潮流，梦想着走出韩国市场，成为全球领先的电池供应商。





“现代星宇Solite”公司作为电池制造商，将开辟一条高品质高性能的产品路线。作为汽车不可缺少的一部分，高性价比电池的研发将支撑韩国汽车工业。现在，“现代星宇Solite”公司正在与全球的电池厂家竞争，争夺全球电池市场的领军地位。