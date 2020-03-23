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新冠肺炎疫情蔓延对韩国出口产生了积极和消极的影响。尽管新冠病毒正在全球范围内不断蔓延，但韩国的出口在上个月表现仍然良好，当然实际的出口形势因不同行业而异。今天，我们邀请到了韩国全球经济研究所所长金大镐（音译：김대호）先生，与他共同聊一聊新冠肺炎疫情对韩国经济的影响。事实上，新冠肺炎疫情对于韩国出口海外市场来说是一把双刃剑。





幸运的是，新冠肺炎疫情对韩国的出口影响有限。根据韩国产业部的数据，3月份韩国出口总额为469亿美元，同比下降0.2％。自去年第四季度以来，韩国出口形势出现好转，这给经济复苏带来了希望。尽管新冠肺炎疫情在全球范围内快速蔓延，但韩国出口上个月表现仍然可圈可点，接近去年3月份的水平。





与之前人们担心韩国出口锐减的预期相反，3月份韩国出口仅略有下降。2月初，由于新冠病毒在中国传播，韩国对华日均出口额下降至3.6亿美元，但是在3月份的第三个星期，这一数字反弹到了4.5亿美元，恢复到了1月份的水平。尽管新冠疫情在欧美地区迅速传播，但3月份韩国对美国和欧洲的出口也几乎保持不变。IT产品和与传染病有关的消费品海外销售显著增加。





上个月，半导体、计算机和IT设备的出口量大幅增加。随着全球越来越多的人更喜欢远程工作和在线学习，计算机出口大幅增长了80％以上。与预防新冠病毒相关的商品出口也显著增加。病毒的传播导致全球对韩国优质洗手液的需求出现爆炸性增长。同样，韩国消毒剂在世界各地的销售表现良好。最重要的是，许多国家正在订购韩国生物公司研发的新冠病毒检测试剂，这款产品比其它任何同类产品都更快更高效。例如，阿拉伯联合酋长国政府主导进口了韩国研发制造的诊断试剂。韩国病毒检测试剂的海外销售实现了大幅增长。





韩国IT产品的出口大幅增长，因为世界各地越来越多的人在家里工作，减少人与人之间的接触。随着韩国成为抑制新冠病毒蔓延的典范，全球对韩国洗手液和病毒检测试剂的需求正在不断增加。3月份，韩国手部消毒液出口额为569万美元，比去年同期增长了604％。3月份，新冠病毒检测试剂的出口额为4865万美元，同比增长117％。截至4月8日，共有126个国家询问能否进口韩国制造的新冠病毒检测试剂或将其作为人道主义援助的一部分。甚至美国总统特朗普也表示希望进口韩国医疗设备以遏制新冠病毒的传播。韩国实现出口大幅增长的领域很多是想象不到的。





在新冠肺炎疫情蔓延过程中，韩国化妆品出口量大幅增加。确实，这是一个令人惊讶的发现，因为韩国从未想到化妆品的出口会实现大幅增加，尤其是出口到中国的化妆品大幅增加。新冠肺炎疫情在中国蔓延期间，许多居家隔离的中国民众选择在家保养皮肤，这样一来，中国从韩国进口的化妆品比以往更多。另一个在国外销售表现良好的产业是韩国加工食品产业。许多疯狂的购物者一直在购买韩国罐头食品和方便面，以应对居家隔离，这些食品的出口增幅大大超过了预期。未来，韩国各个产业仍然可以在危机中找到发展机遇。





上个月，韩国化妆品出口额达到了创纪录的7.65亿美元，比前一个月增长了48％，比去年同期增长了30％。尽管世界上许多地方的民众一直在担心日用品供应紧张而囤积日用品，但韩国却没有出现抢购囤积的现象，韩国商品相对丰富，许多国家都在要求韩国出口商品。韩国收到了来自新加坡买家的大量电子邮件，他们希望进口卫生纸，而美国则请求韩国提高方便面的产量。由于担心食品短缺，一些国家正在寻求韩国大米。但是，并非所有出口商都能够从新冠肺炎疫情中受益。





一些行业没有足够的运气实现其海外销售额的增长。相反，由于全球石油价格暴跌，石化产品的市场需求大幅下滑。汽车销量也有所下降，因为人们不愿出行，而是选择留在家中。通常，人们需要多次去4S店购买新车，因为他们需要仔细对比各种型号，购买适合自己的的产品，但是近日人们不愿出门，所以汽车市场的销售状况并不是很好。





由于石油价格急剧下跌，韩国主要出口商品之一的石化产品出口量锐减。此外，3月份，五家韩国汽车制造商的海外销量下降了20.9％。另外，全球贸易和供应链的中断严重打击了许多零部件制造商。由于新冠肺炎疫情的不断蔓延，美国和欧洲的工厂已经暂停运营，这使韩国零件制造商面临停工的风险。不幸的是，预计4月份的出口情况将持续恶化。





3月下旬以来，新冠肺炎疫情在美国和大多数欧洲国家迅速蔓延，导致许多工厂停工。人们担心，停工对韩国出口的影响将从4月开始显现。韩国制造商在其他国家和地区拥有许多生产基地，包括中国、越南和印度。受新冠肺炎疫情影响地区的工厂已经关闭，许多国家的政府则采取社会隔离措施。此外，韩国的技术专家无法出国到某些国家工作。韩国政府召开了一系列紧急经济会议，以制定相关对策。在这种困难的情况下，韩国政府应特别考虑支持本地出口商。





现如今，新冠肺炎疫情正在美国和欧洲快速蔓延，并开始对全球经济产生负面影响。韩国政府计划追加提供36万亿韩元的贸易融资，以帮助韩国本土出口商。面对新冠肺炎疫情带来的经济影响，韩国政府应该努力帮助企业复苏、稳定金融市场并增加就业。出口是韩国经济的支柱，韩国政府必须全力以赴，适时推出应对措施，为韩国出口保驾护航。