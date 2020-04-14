河正宇亲自出面回应手机被黑、滥用药物事件

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演员河正宇就手机被黑客入侵后遭敲诈勒索、滥用药物等风波亲自出面作出回应。





河正宇13日接受了某媒体专访，讲出了事件始末。根据河正宇的自述，勒索嫌犯去年年末给自己发送了和前女友度假时拍的照片以及信息并进行敲诈，企图索要钱财，对此，河正宇去年12月5日进行了报警处理。当时警方提醒河正宇，如果手机内发现与性犯罪相关的内容，他将由受害人转为犯罪嫌疑人，河正宇表示“绝对没有相关情况”。河正宇报警后，嫌犯并未停止敲诈行为。此间，河正宇更换了手机号码，但依旧接到了嫌犯的联络，并称“手上还有很多其他艺人的‘资料’”，也使河正宇得知嫌犯同时也在勒索其他艺人。河正宇称，在去年自己宣传电影《白头山》举行直播活动以及记者会时，嫌犯明目张胆发来信息称“我正在看直播，很有意思”等，十分猖狂，这也让自己十分恼火。根据河正宇的介绍，嫌犯企图向其索要上亿韩元，但自己当时回应嫌犯称“你们随便，有这些钱我会用来抓捕你们”。最终，自去年12月30日之后，嫌犯便再未与自己联系。





在专访中，河正宇再次就滥用药物嫌疑进行澄清。他表示，此事起因和之前经纪公司作出的解释一样，自己是为了治疗脸上的疤痕，做激光手术时需要麻醉，因此才使用了含有丙泊酚的药物。