ⓒ xeesoxee instagram

职业:演员

生日:1994年11月18日

出生地:蔚山广域市

身高:165cm

学历:蔚山女子高中

出道:电视剧《再次相遇的世界》(2017)

韩素希本名李素希,因为对表演的热爱,高中一毕业便只身一人来到首尔寻求表演的机会。来到首尔后,韩素希一边打工赚取生活费,一边在各剧组中跑龙套积累自己的表演经验,虽十分辛苦,但她却也乐在其中。

2016年,韩素希在SHINee歌曲《Tell Me What to Do》的MV中担任女主角,开始进入大众视野。随后,她还接拍了某知名饼干的广告,由于效果十分理想,该厂商继续启用韩素希为代言人,拍摄了第二部。韩素希2017年首次接拍影视剧,在《再次相遇的世界》中饰演配角,随后在同年11月播出的人气电视剧《金钱之花》中饰演重要角色“尹瑞媛”,被更多的观众熟知。2020年电视剧《夫妻的世界》热播,韩素希在其中挑战第三者角色,与影后级演员金喜爱上演夺爱之战,给观众留下了深刻印象。

代表作:

·电视剧:

《夫妻的世界》(2020)

《深渊》(2019)

《玉兰面屋》(2018)

《百日的郎君》(2018)

《金钱之花》(2017)

《再次相遇的世界》(2017)

获奖经历:

K-模特大奖 广告部分 年度广告模特奖(2017)