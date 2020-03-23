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职业：演员

生日：1994年11月18日

出生地：蔚山广域市

身高：165cm

学历：蔚山女子高中

出道：电视剧《再次相遇的世界》（2017）

韩素希本名李素希，因为对表演的热爱，高中一毕业便只身一人来到首尔寻求表演的机会。来到首尔后，韩素希一边打工赚取生活费，一边在各剧组中跑龙套积累自己的表演经验，虽十分辛苦，但她却也乐在其中。

2016年，韩素希在SHINee歌曲《Tell Me What to Do》的MV中担任女主角，开始进入大众视野。随后，她还接拍了某知名饼干的广告，由于效果十分理想，该厂商继续启用韩素希为代言人，拍摄了第二部。韩素希2017年首次接拍影视剧，在《再次相遇的世界》中饰演配角，随后在同年11月播出的人气电视剧《金钱之花》中饰演重要角色“尹瑞媛”，被更多的观众熟知。2020年电视剧《夫妻的世界》热播，韩素希在其中挑战第三者角色，与影后级演员金喜爱上演夺爱之战，给观众留下了深刻印象。

代表作：

·电视剧：

《夫妻的世界》（2020）

《深渊》（2019）

《玉兰面屋》（2018）

《百日的郎君》（2018）

《金钱之花》（2017）

《再次相遇的世界》（2017）

获奖经历：

K-模特大奖 广告部分 年度广告模特奖（2017）