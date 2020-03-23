郑世朗的小说《拿走我的声音吧》

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一天，主人公承均被莫名其妙地带到了收容所。

“我不明白为什么要遭受这样的对待。”

“你有16名学生成了杀人犯，难道你想否认这个事实吗？”





这些毕业生的消息在脑海中不断翻腾，让我无法入眠。本想借助药物的力量撑下去，在校生们也开始滋事，甚至在课堂上打起了群架。还没等老师回过神儿来，学生们就用尖利的文具、清扫工具等刺伤甚至捅死了自己的同学。





“是因为老师你的声音。这些学生们都听了你的课6个月以上。”





졸업생들의 소식을 곱씹으면 잠이 오지 않았지만

약을 처방받아 어떻게든 버텨내려 했는데,

곧 재학생들이 일을 일으키기 시작했다.

패싸움 중에 사망자가 나왔다.

심지어 사건이 일어난 것은 수업 중이었고,

교사가 어쩌기도 전에 날카로운 학용품과 순식간에 쪼갠 청소도구로 서로를 찔렀다고 했다.





“선생님의 목소리 때문이었습니다.

그 학생들은 선생님의 목소리를 6개월 이상 들었지요”









承均的声音被当作样本实验，结果发现他的声音会刺激那些带有暴力因子的人，唤醒他们的暴力倾向。所长对承均说，如果做了声带切除，他会得到最大额度的年薪。如果不愿意做手术，他将一直在收容所生活。









虽然手术台冰凉，医生说不定是政府派来的，打算在手术过程中将他杀死，但他的脸上还是露出了微笑。麻醉的时候，医生让他倒数，但他却说了句毫不相干的话，就像已经做好化为泡沫准备的人鱼王子：

“把我的声音拿走吧！”





의사는 어쩌면 의사가 아니라 정부가 보낸 사람이라

수술을 하는 척 승균을 죽일 수도 있겠지만, 승균은 미소지었다.





마취약이 들어올 때

의사가 숫자를 거꾸로 세라고 했는데

승균은 전혀 엉뚱한 말을 남겼다.





물거품이 될 각오가 된 인어처럼...

“목소리를 드릴게요”









作家 郑世朗 (1984.9.15. 生于首尔)

2010年在杂志《FANTASTIQUE》发表小说《梦、梦、梦》登上文坛

获奖- 2014年 第七届《创作和批评》长篇小说奖

2017年 《韩国日报》文化奖