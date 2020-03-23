郑世朗的小说《拿走我的声音吧》

新冠疫情下的“智能工作”初体验
2020-03-23
#韩广书斋 邀你一读 l 2020-04-14
一天，主人公承均被莫名其妙地带到了收容所。
“我不明白为什么要遭受这样的对待。”
“你有16名学生成了杀人犯，难道你想否认这个事实吗？”
这些毕业生的消息在脑海中不断翻腾，让我无法入眠。本想借助药物的力量撑下去，在校生们也开始滋事，甚至在课堂上打起了群架。还没等老师回过神儿来，学生们就用尖利的文具、清扫工具等刺伤甚至捅死了自己的同学。
“是因为老师你的声音。这些学生们都听了你的课6个月以上。”
졸업생들의 소식을 곱씹으면 잠이 오지 않았지만
약을 처방받아 어떻게든 버텨내려 했는데,
곧 재학생들이 일을 일으키기 시작했다.
패싸움 중에 사망자가 나왔다.
심지어 사건이 일어난 것은 수업 중이었고,
교사가 어쩌기도 전에 날카로운 학용품과 순식간에 쪼갠 청소도구로 서로를 찔렀다고 했다.
“선생님의 목소리 때문이었습니다.
그 학생들은 선생님의 목소리를 6개월 이상 들었지요”
承均的声音被当作样本实验，结果发现他的声音会刺激那些带有暴力因子的人，唤醒他们的暴力倾向。所长对承均说，如果做了声带切除，他会得到最大额度的年薪。如果不愿意做手术，他将一直在收容所生活。
虽然手术台冰凉，医生说不定是政府派来的，打算在手术过程中将他杀死，但他的脸上还是露出了微笑。麻醉的时候，医生让他倒数，但他却说了句毫不相干的话，就像已经做好化为泡沫准备的人鱼王子：
“把我的声音拿走吧！”
의사는 어쩌면 의사가 아니라 정부가 보낸 사람이라
수술을 하는 척 승균을 죽일 수도 있겠지만, 승균은 미소지었다.
마취약이 들어올 때
의사가 숫자를 거꾸로 세라고 했는데
승균은 전혀 엉뚱한 말을 남겼다.
물거품이 될 각오가 된 인어처럼...
“목소리를 드릴게요”
作家 郑世朗 (1984.9.15. 生于首尔)
2010年在杂志《FANTASTIQUE》发表小说《梦、梦、梦》登上文坛
获奖- 2014年 第七届《创作和批评》长篇小说奖
2017年 《韩国日报》文化奖
2020-03-23
2020-03-24
2020-03-28