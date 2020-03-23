《漫话国乐》 奠币熙文 / 太平歌 / 报念





“礼乐思想”是朝鲜王朝的治国理念之一。在这里，礼指礼仪，乐指的是音乐。礼与乐虽然看起来毫不相干，可当时的执政者认为礼与乐是构建和谐社会的政治基础。





“礼”本来是儒家思想非常重要的一个概念，承认我与对方的差异与不同，就会尊重对方，诚于中而形于外。时至如今，人们对礼乐的认识产生了很大的变化。说到礼仪，有人觉得陈腐，有人还认为这是一种束缚，音乐则被普遍看作是一种休闲娱乐。古人的想法就不同了，以“礼”规范人的行为，以“乐”陶冶性情与沟通情感，礼仪与音乐虽说截然不同，却可以帮助社会和谐共存。





《礼记·乐记》中有这样一句话：“乐至则无怨，礼至则不争。兵革不试，五刑不用，百姓无患，如此则乐达矣。”意思是说，音乐至极，人间就没有怨望，礼仪至极，人与人之间的争斗就会消失。人世间没有战争，老百姓没有忧虑，刑法也用不上了，这是因为音乐在人间广为流传。





《礼记》中提及的音乐并不是指民谣等刺激情感的音乐，而是指那些有助于陶冶性情、沟通感情的音乐，这种音乐使人与人、人与宇宙的关系达到和谐有序的状态。





朝鲜王朝初期的世宗大王是以“礼乐思想”治理国家的最具代表性的人物。世宗大王为了治理好国家，尤为看重音乐的作用，甚至亲自创作正能量的音乐，为此作出了多样的努力。

{音乐1：《宗庙祭礼乐》中的“奠币熙文”/ 国立国乐院正乐团}





《宗庙祭礼乐》是指在供奉朝鲜王朝历代国王与王妃灵位的祠堂宗庙举行祭祀仪式时演奏的音乐。据说直到朝鲜王朝初期，在宗庙举行祭祀仪式时还在演奏从中国传入的音乐。对此，世宗大王深感遗憾，认为历代国王在世时听本国的音乐，去世后听中国的音乐，实在不妥，所以曾积极试图改革，可是屡遭朝野的反对，而未能付诸实现。





世宗大王逝世后，儿子世祖继承王位，世祖深知父亲生前的心愿，就在自己在位期间将父亲创作的音乐《保太平》与《定大业》指定为宗庙祭礼乐。令人感到鼓舞的是，2001年《宗庙祭礼乐》被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产。刚才大家欣赏的“奠币熙文”是宗庙的祭祀仪式中，烧香后把祭品献上祭坛时演奏的音乐。





接下来请大家欣赏的是歌曲《太平歌》。歌曲是指在管弦乐的伴奏下，以时调等汉字诗歌为歌词歌颂的音乐。歌曲的表演方式有一个特点，接连唱好几首，通常男女艺人轮流唱一首，在演唱最后一首歌曲《太平歌》时，采取男女对唱的形式。





《太平歌》的歌词是这样的：

“这样也是太平盛世，

那样也是盛世，

尧之日月，

舜之乾坤也。

咱们也是太平盛世，

就不顾一切尽情玩乐吧！”





歌词中的尧之日月、舜之乾坤指中国上古时期尧舜皇帝治理部落联盟的时代，也是中国历史上著名的太平盛世。《太平歌》描述咱们也迎来了像尧舜时代一样的太平盛世，但愿无忧无虑地享受人生这样的情景。

{音乐2：歌曲《太平歌》 / 李东奎（音）、李峻娥 }





在古代，歌曲是中等人家（中人）以上的社会阶级喜爱的音乐，迄今共有24首男唱歌曲与15首女唱歌曲流传下来。表演歌曲时，通常从中选择几首接连演唱，首先从节奏缓慢、内容文雅的歌曲开始，然后节奏渐渐变快，这时候会演唱描写男女之间爱情等自由奔放的歌曲，到了尾声，再回到节奏缓慢的歌曲《太平歌》，以祈愿国家太平盛世的内容收尾。





接着请大家欣赏的是南道杂歌《报念》。杂歌不同于任何人都可以唱的民谣，只有专业艺人才能表演。《报念》是“报施念佛”的缩略词，在全罗道地区的表演开头献唱，以“上来所修功德海，回向三处悉圆满……”为开头，嘱咐人们积德行善，将来会托菩萨与诸神的福，必会国泰民安、天下太平。





本月15日，韩国举行第21届国会议员选举。这两个多月来，韩国人因新冠疫情熬过了艰辛的岁月，但愿在这非常时期能够选出为民服务、为实现太平盛世献出一份力量的国会议员，带领国民战胜疫情，共克时艰。

{音乐3： 南道杂歌《报念》/ 成昌顺、全贞敏 }