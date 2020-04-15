佳片回顾：阳光姐妹淘(써니)

导演：姜炯哲

编剧：姜炯哲

领衔主演：柳好贞/沈恩京/陈熙琼/姜素拉/高秀喜/金敏英/洪真熙/朴真珠/李妍京/南宝拉/金宣敬/金甫美/闵孝琳

类型：剧情

片长：135分钟

上映时间：2011.05.04（韩国）

其它片名：Sunny





剧情概要：

从全罗南道筏桥转学来首尔的林娜美（沈恩京饰）在做自我介绍时因过于紧张而说出了方言，引得全班哄堂大笑，并受到班上问题学生的挑衅，这时另外一群同学挺身而出，她们便是真德女高义气夏春花（姜素拉饰）、一心渴望变成双眼皮的小胖妞金玫瑰（金敏英饰）、脏话Battle代表选手黄珍熙（朴真珠饰）、拥有惊人大力的文学少女徐金玉（南宝拉饰）、梦想成为韩国小姐的四次元少女俞福熙（金甫美饰），以及高傲冷艳的冰美人郑秀智（闵孝琳饰）。日后娜美也加入了这个姐妹帮，并在和另一个学校的竞争对手“少女时代”的大战中，凭借从奶奶那里学到的一套骂人的话让对方落荒而逃。七个小姐妹也给自己取了队名“Sunny”，在学校一起吃饭、一起玩耍、一起跳舞，十分愉快。然而在一次校庆活动中发生的意外却让七个姐妹被迫从此分道扬镳。

25年后，娜美（柳好贞饰）已是一位大公司高管的太太，并有一个女儿，自己也成为了贤惠的全职主妇，然而一次去医院探病时，无意间发现一间癌症病房的门牌上写有自己记忆中的名字——夏春花，果然，住在这里的病人就是自己20多年前的好姐妹春花（陈熙琼饰）。春花这些年自己创业，拥有大量财产，却因事业忽略了健康，不幸患癌，如今只剩下两个月的生命。在春花的拜托之下，娜美开始寻找20多年前的Sunny姐妹们，并在此过程中，一点点拾起了那些珍贵的记忆，并重新找到了自己的价值。





幕后花絮：

《阳光姐妹淘》是一部典型的“回忆杀”类作品。影片以插叙的形式向观众介绍“现在”与“25年前”七个姐妹之间的故事，大量的时空切换镜头若不处理好，将会使得观众很容易跳片，然而该片的剪辑手法却堪称完美，让前后剧情无缝衔接。电影中为真实还原“问题少女”的真实面貌，有大量的骂战及暴力镜头，也使得电影在初审时被判定为“19禁”，最终导演保留了完整版的同时，也对部分镜头及台词进行了修改，最终才得以以“15岁以上可观看”的级别公映。而戏中“脏话少女”黄真熙的扮演者朴真珠坦言自己高中时是班长，也是全校的模范学生，因此着实为脏话而苦恼，但她说倒是和“金玫瑰”的扮演者金敏英学到不少脏话。电影上映后，片中的“脏话Battle”戏也成为了该片的经典片段。





所获主要奖项：

第48届百想艺术大赏 电影部分 人气女演员奖（姜素拉）

第48届大钟奖电影节 最佳剪辑奖（南娜英）

第48届大钟奖电影节 最佳导演奖（姜炯哲）

第20届釜日电影奖 最佳新人女演员奖（姜素拉）