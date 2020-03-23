北韩在第14届最高人民会议第3次会议上讨论的内容

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4月12日北韩举行了相当于韩国定期国会会议的最高人民会议。





据朝中社报道，北韩第14届最高人民会议第3次会议12日在平壤万寿台议事堂举行，最高人民会议常任委员会委员长崔龙海主持了本次会议。北韩在加强新冠病毒防疫工作的情况下召开680多名代议员出席的最高人民会议，但是国务委员会委员长金正恩没有出席本次会议。北韩当初计划于4月10日举行最高人民会议，但未表明具体原因推迟会议日期而引起诸多猜测。





韩国对北韩媒体《每日北韩》报道，北韩推迟最高人民会议日期与新冠肺炎疫情有关。据悉，北韩以聚集在平壤的全体代议员为对象实施体温检测后，发现7人有发烧症状。对此，部分专家认为，由于出现新冠肺炎可疑病例，北韩不得不推迟会议日期。另有分析认为，北韩国务委员会委员长金正恩前一天主持召开劳动党政治局会议，就对美关系等对外政策及抗击新冠肺炎疫情等国内悬案作出决策，因此没必要出席全国人民会议。





4月12日，北韩朝中社报道称，金正恩委员长主持召开的劳动党政治局会议11日在党中央委员会本部大楼举行，会议重点讨论彻底切断新冠病毒流入的全国对策方案。会议通过劳动党中央委员会、国务委员会、内阁共同决议书，要求针对全球疫情进一步切实采取国家措施保卫北韩人民生命安全，并要求继续加大国家紧急防疫工作力度，反映了今年经济建设、国防力量强化、人民生活稳定等具体目标和党政机关、群众团体、武力机关等各部门各单位斗争任务和途径，这表示北韩目前的处境极其艰难。总之，北韩国务委员会委员长金正恩主持召开主要讨论对外政策的劳动党政治局会议，并就新冠肺炎疫情做出决策后，交由12日举行的最高人民会议制定行之有效的细节方案。





特别值得一提的是，在本次会议上，北韩国务委员会委员长金正恩的胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正时隔一年被补选为中央政治局候补委员。美北河内首脑会谈破裂后，金与正被解除劳动党中央委员会政治局候补委员身份，但是没过多久被任命为劳动党中央委员会第一副部长，之后扮演金正恩委员长的代言人角色，此次又恢复政治局候补委员地位，进一步提高其政治地位和影响力。第二次美北首脑会谈破裂后，金正恩委员长不得不追究金与正的责任，解除其政治局候补委员身份，但是最近几个月，金与正的政治地位和影响力得到显著提升，并以自身名义发表对韩谴责声明，公布美国总统特朗普给金正恩委员长发来亲笔信的消息和道出自身意见。此外，在被补选为劳动党中央委员会政治局候补委员之前，金与正随同金正恩委员长视察空军基地，在军事领域也彰显其存在感，此次被补选为政治局候补委员等，塑造其北韩政权第二号人物的形象。





在此情况下，北韩国务委员会委员长金正恩未出席12日举行的第14届最高人民会议第3次会议意味着降低了最高人民会议的层次。有分析认为，这降低了最高人民会议的层次。去年下半年以来，北韩积极促进神化金正恩委员长的工作，并重新强调金日成、金正日、金正恩延续祖孙三代的白头山血统，试图将金正恩的形象提升至金日成水平。与此同时，金正恩委员长与其胞妹金与正分担角色，由金与正负责务实工作，并时而扮演黑脸角色，同美国总统特朗普互通亲笔信的金正恩委员长则塑造神化形象，开展“兄妹搭档统治”。至于金正恩委员长放弃最高人民会议代议员资格，意味着他不出席会议也不会出现差错。





引人瞩目的是，北韩第14届最高人民会议第3次会议决定将2020年保健卫生预算增加7.4%，国防预算占国家预算支出总额的15.8%，同比增加1%。此外，用于经济建设的开支同比增加6.2%，占国家预算支出总额的47.8%，金属电力、轻工业、农业、水产业等人民经济部门支出增加7.2%，科技、教育分别增加9.5%和5.1%。最引人关注的是保健卫生领域的预算增加7.4%，高于平均增加率，主要用于重建制药厂、医疗仪器厂和完成平壤综合医院建设，搞活民生经济。北韩在遭受国际社会强力制裁和抗击新冠肺炎疫情的情况下强调自力更生，并敦促各地自主开发和管理地下资源，保护、繁殖和增值水产资源。因为通过地下资源和水产资源可确保资金，还能缓解粮食短缺状况。





本次最高人民会议还进行了人事调整。会上任命外务相李善权以及被推测为劳动党负责国际事务的副委员长金衡俊为国务委员会委员，确定引领内阁和劳动党外交战略的人物，这意味着北韩正式建立李善权-金衡俊体制。此外，劳动党中央委员会负责军备工作的副委员长李炳哲、人民保安相金正镐、人民武力相金正宽也在国务委员名单之列。另一方面，前外务相李勇浩和劳动党原先负责国际事务的副委员长李洙墉被免去国务委员职务。以目前的情况来看，美国和北韩不会在近期内重启协商，但是没有外交官经验且被评为强硬派人物的李善权主导北韩外交和对美协商意味着北韩今后将在对美关系上展开新的外交政策。通过本次人事调整，北韩撤换过去主导美北对话的人物，以参与武器开发的鹰派人物取而代之。其中，最引人注目的是李善权。李善权作为军方出身的对韩、对美强硬论者，最近接连被任命为劳动党中央委员会政治局候补委员和国务委员会委员，这与美国总统特朗普过去将博尔顿任命美国总统国家安全事务助理一脉相通。博尔顿作为鹰派人物，为特朗普总统扮演黑脸角色，经常对北韩发出强硬信息。之后，美国国务卿蓬佩奥或特朗普总统以出面进行协调的方式与北韩展开协商。因此，今后李善权有可能扮演类似于博尔顿的角色。最近，北韩在外务省内新设对美协商局也可以说是为今后重启对美协商而采取的措施。





不论如何，北韩通过劳动党中央委员会政治局会议和最高人民会议讨论和决定的事项能否付诸实践，且今后将实行何种对外政策，引起国际社会密切关注。