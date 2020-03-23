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受新冠肺炎疫情影响，韩国各级学校史上首次线上开学。初中三年级和高中三年级的学生从4月9日开始居家接受远程授课，其它年级的学生最晚在4月20日接受在线授课。北韩也跟韩国一样推迟学校开学时间，正在进行在线教学。据悉，北韩目前通过实力评估软件程序“最优等生之友2.0”进行在线教学。那么，这是什么样的程序呢？





该程序是为了让初级中学、高级中学和在北韩被称为英才学校、秀才学校的“第一中学校”学生们自主学习以及教员们对学生进行学习指导而开发的。在电脑上安装该程序后，学生们可根据年级自主学习国语、历史、数学、英语、物理、化学、生物、自然地理等科目，配套教材和参考资料均细分章节。此外，还支持在线测试答题，以评估学生不同阶段的学习情况和实力，且学生们可进行自主复习等，适合运营12学年制教育制度。北韩自称该程序受到学生、教员和家长们极大好评，但是能否取得实质性的成效，尚难以妄下定论。北韩对外宣传媒体“回音”最近报道称，在各级学校及教育机关遵照国家为预防传染病传播采取的措施延长寒假时间的情况下，利用该程序的学生和教员乃至家长们都有着极大反响。





但是为使在线授课成为可能，必须建立良好的信息通信网络体系。那么，北韩的信息通信技术处于何种水平呢？从技术和资金层面来看，北韩难以引进第五代或第四代通信系统。目前，北韩无法投资于LTE网络基础设施，并在其核问题得到解决以前难以通过招商引资的方式引进相关技术和设备。因此，在今后较长一段时间里，北韩不得不继续使用第三代通信系统。此外，由于北韩当局切断与外界互联网的连接，在北韩使用的一般电脑无法通过有线和无线网络接入国际互联网，其原因在于防止外部世界的信息流入北韩，使北韩居民的思想发生动摇。特别值得一提的是，北韩家庭的电脑普及率很低，北韩施行在线授课后，很多学生无法居家在线学习。





联合国儿童基金会以北韩境内8500户为对象，就女性和儿童的居家生活情况进行综合指标调查后，2018年与北韩同时发布统计数据，显示北韩一般家庭的电脑普及率仅为18.7%。由此可知，大多数北韩学生无法居家在线学习。参与联合国儿童基金会调查的15岁至49岁之间的北韩男女中，44%的男性和32.8%的女性表示在之前三个月使用过电脑，这里包括在职场使用的人，因此在家里使用电脑的比例很低。此外，北韩当局鼓励使用内联网，但是为使用内联网，必须到电脑信息服务所等信息服务站，在家里使用内联网不太顺畅。再说，通过内联网无法取得多种多样的信息，且要向中央申请并获得网络信息连接许可证后仅下载自身需要的信息。总之，北韩电脑普及率低，信息来源有限等，北韩居民使用电脑和互联网的条件非常恶劣。





为接受在线授课，有学生的家庭必须具备台式电脑或笔记本电脑，但是因为价格很贵，很多北韩家庭买不起电脑。那么，北韩的电脑大都是从哪里进口且价格如何呢？大多数北韩家庭因电脑售价很高而难以购买。北韩通过中国商家大量进口价格在300美元左右的戴尔、惠普等美国品牌二手电脑在国内普及，韩国产和日本产电脑因北韩当局禁止进口而无法出口到北韩。北韩的电脑销售商以300美元左右的价格进口美国品牌的二手电脑后，以400至500美元的价格出售给北韩居民。考虑到北韩一般劳动者一个月的基本工资不到0.5美元，这真是一笔可观的金额。北韩劳动者为购买一台电脑，不知要积攒多少年的工资。因此，他们确实难以购买电脑。





北韩各地的差距较大，全面覆盖并普及数字化设备存在不少困难和问题。在此情况下，北韩施行在线授课，中央和地方间的教育差距也会随之拉大。北韩当局也意识到这一问题，正在探索克服、解决的办法，以缩小中央和地方间的教育水平差距。





此外，北韩当局近期还在全国推广英语学习平台“彩虹”以及答题系统“德智体”，并将其作为模范事例。





北韩劳动党机关报《劳动新闻》在4月1日的版面报道中强调，必须继续对各级学校和教员提高要求，进行实际教育时要积极引进现代化教育技术，创造新的授课方法，从而缩小中央和地方间的教育水平差距。但是在此之前北韩必须优先解决的主要课题是提高家庭电脑普及率、改善信息通信基础设施、加快电脑运行速度。





目前，北韩家庭的电脑普及率不到20%，且通信服务水平低下，因此我们不知北韩学生在线自主学习是否能顺利进行，并如同北韩对外宣传媒体所报道的那样取得实质性成效，但是北韩为预防新冠肺炎而施行的在线授课将会持续一段时间。