疫情中的延南洞世界村中心

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘岩(延南世界村中心长)





新冠病毒疫情席卷全球，最恐慌的也许就是那些客居他乡的外国人了。但是韩国政府对在韩外国人提供着很多疫情中的呵护政策。本期节目我们有请首尔延南洞世界村中心的负责人刘岩，为我们介绍一下相关情况，希望能对大家有所帮助。









南：请自我介绍一下好吗？

刘：《韩国万象》的听众朋友们，大家好，我是延南世界村中心的负责人刘岩。小南老师您好，因为疫情的原因最近大家好像更难见面了是吧，许多人大部分时间都呆在家里。。

南：近期，全世界都在抗击疫情，想必专为在首尔居住的外国人服务的首尔世界村中心，你们也忙得不可开交，是吧？

刘：从春节开始工作到现在好像忙的最多的事情就是防疫工作吧，还有中心的很多项目不能开展了，所以要寻找对策。记得1月末春节刚结束上班的第一天，市政府就召集外国人支援中心的相关负责人和工作人员的全体会议，讨论新冠状病毒流行的情况下应该如何做好中心的项目调整和外国人的防护工作等等。那时候韩国的疫情还不严重，但是已经着手准备防疫消毒用品了。

南：2020年全世界的重要话题就是新冠病毒, 对你们中心的工作有哪些影响呢？

刘： 还是有很大影响的。一方面为了预防疫情的传播，外国人不能集合和聚集在一起，所以很多课程和项目都不能进行了，从2月初所有的中心首先是休馆两周，然后随着疫情的发展一直在不断的延长休馆时间。在此期间，最重要的是通过网络做好防疫、宣传、咨询、安抚等工作。我们要翻译发布很多防疫宣传资料，告诉外国人在韩国如果有什么症状，去什么地方检测，拨打1339呼叫中心，去区政府保健所等商谈等等这些的宣传工作。

另外，还有因为每个中心运营项目的时间不同，比如说韩国语教育课程，很多中心一月初就开始了，春节后突然休馆。我们就一边做好外国学员和老师的安抚，一边寻找适合外国人的线上教育方式。









南：疫情对在韩国生活的外国人来说最大的困难是什么呢?

刘：疫情开始以后，发生了很多不确定因素，比如是否马上回国还是留在韩国，是外国人最苦闷的问题之一。疫情后飞机航班减少了，回国势必影响这边的正常工作和学习，而且路途上也会增加传染的机会，再有就是已经租房的人，回国的话需要照常缴纳房租，学生会面临毕业延期等等，国内的家人也会很担心，都是互相担心吧。

此外，我们还会经常给多文化家庭的外国人打电话，看看他们有什么困难。总之，大家都很无奈，期待疫情早些结束。

南：据说你们在向外国人发口罩，能说说吗？

刘：大家都知道，疫情开始以后最短缺的就是防疫用品，特别是口罩，有钱都买不到，后来政府实行了在药店可以买到官方供应的口罩这样的举措，但是对于短期签证和没有加入医疗保险的外国人来说就没有购买的方法了。针对这些人群，首尔市政府特别准备了25万个口罩，分别下放到大学和外国人支援中心，大家在首尔国际中心网站上简单的申请就可以每人领取5个口罩。口罩也有两种，一种是棉口罩，一种是一次性的口罩，可以自由选择。

除了各个大学，在首尔的不同地区设立了41个分站，领取的时间到晚上8点，包括周六周日都全天运营，所以外国人可以就近并且随时免费领取到口罩，非常方便。

南：据说中心的很多课程正在通过网络进行，是吗？

刘：是的，这也是为了适应疫情的需要，我们要寻找适合外国人的网络线上教育方式。为此我们也召开了会议，讨论不同国家的人员都可以接受的线上教育。因为我们是政府机关，要考虑到适合政府机关使用的软件，还要让外国学员很快的能够接受，时间、人数、互动方式等等都要考虑到。目前选择的是韩国的Kakao live talk。如果您要是有兴趣，可以关注我们世界村中心的网站，有多种语言为您服务。