(G)I-DLE新专辑《I trust》跻身美公告牌“世界专辑榜”第4位

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女团(G)I-DLE的新迷你专辑《I trust》登上美国公告牌5个排行榜，受到了极大关注。





当地时间14日，公告牌公布的最新排行榜显示，本月6日发行的(G)I-DLE的第三张迷你专辑《I trust》成绩斐然，在“世界专辑榜”名列第4，刷新了组合的最高排名。主打曲《Oh my god》在“世界数码歌曲销售榜”中排名第3位。不仅如此，还在“社交50榜”、“新星榜”、“新专辑销售榜”分别排在第17、第25和第81位。





最近，(G)I-DLE凭借新迷你专辑《I trust》连日来在海内外音乐榜刷新纪录。《I trust》一经发售，便登顶全球58个国家与地区的iTunes专辑榜，改写了K-POP女团新纪录。凭借主打曲《Oh my god》除跻身韩国各大音乐榜前列外，还登顶美国iTunes“K-POP音乐榜”与中国网易K-POP音乐榜，抓住了全球粉丝的心。





另外，《Oh my god》MV公开仅两天，YouTube播放量破3000万，9天后突破5660万。专辑销量也很可观，比她们去年发行的第二张迷你专辑销量增加约6倍，达11.2万张，登上了专辑周榜冠军宝座。